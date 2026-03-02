  • Instagram
Ядрено съоръжение на Иран под обстрел: МААЕ предупреждава за възможен радиационен риск

Ядрено съоръжение на Иран под обстрел: МААЕ предупреждава за възможен радиационен риск
Иран съобщи, че ядреното съоръжение в Натандз е било ударено на фона на продължаващите военни операции на САЩ и Израел, насочени срещу страната, според Реза Наджафи, посланик на Иран в ООН за ядрената агенция. В понеделник по време на заседание на борда на 35-членната Международна агенция за атомна енергия (МААЕ), Наджафи заяви, че ударът е бил насочен към „мирните, охранявани ядрени съоръжения на Иран“, уточнявайки Натандз, когато бе поискана повече информация.

Ситуацията предизвика тревога в МААЕ, като генералният директор Рафаел Гроси предупреди, че радиационно изтичане не може да бъде изключено. Той отбеляза, че в най-лошия сценарий може да се наложи евакуация на население в райони с размери, сравними с големите градове. В отговор, МААЕ свика извънредно заседание, за да оцени ситуацията и потенциалните рискове за ядрената безопасност.

Иран поддържа, че ударите са извършени от САЩ и Израел, като подчертава ескалацията на военното напрежение върху неговата ядрена инфраструктура. Международните органи, включително МААЕ, продължават да наблюдават съоръжението внимателно на фона на опасенията за възможно радиоактивно замърсяване и по-широките последици за регионалната сигурност.

#Иран #ядрена #радиация

