ВИДЕО Четири от американските самолети у нас излетяха, транспондерите им са изключени

Четири от американските самолети, кацнали у нас, излетяха един след друг снощи от Летище "Васил Левски". Те са били с изключени транспондери още в момента на излитането.

Отпътуването на самолетите е уловено на видео, което е публикувано във Facebook.

Няма информация за маршрута на самолетите, тъй като още при излитането си са с изключени транспондери.

Самолетите са цистерни тип KC-135, които се използват за зареждане във въздуха. Моделът се нарежда сред най-емблематичните самолети на Военновъздушните сили на САЩ (USAF). Доставен за първи път на USAF през юни 1957 г., оттогава KC-135 служи като основен самолет за презареждане на USAF. Първоначално разработен, за да разшири обхвата на бомбардировачния флот на Стратегическото въздушно командване, мисията на Stratotanker се разшири до поддръжка на широк спектър от самолети.

През вчерашния ден на летище "Васил Левски" кацнаха още пет такива цистерни.

Интересното е, че в събота самолетите бяха заснети с цистерни с гориво около тях.