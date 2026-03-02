Колите на Google Street View започват нова обиколка на България

Кампанията през 2026 г. ще заснеме над 20 000 км и ще мине през над 30 населени места, преди кадрите да се появят в Google Maps

Автомобилите на Google Street View отново ще се появят по българските пътища. Кампанията по заснемане започва на 5 март и ще продължи до края на октомври, като целта е да се обновят панорамните изображения в Google Maps и да се отразят промените в пътната и градската инфраструктура.

Какъв е обхватът през 2026 г.

По данни, публикувани в български медии, тази година специализираните автомобили ще изминат над 20 000 километра, а маршрутът им ще обхване над 30 населени места. Сред посочваните градове са София, Пловдив, Бургас, Хасково, Видин, Враца, Пазарджик, Сандански, Петрич, Самоков и Ямбол, както и ключови пътни връзки между тях.

Защо обновяването е важно

Street View отдавна не е само „виртуална разходка“ за любопитни потребители. Актуалните кадри подпомагат ориентирането в непознати райони, улесняват планирането на маршрути и дават по-реалистична представа за достъп, входове, кръстовища и среда около адреси – полезно както за шофьори, така и за бизнеси и доставки.

Поверителност: какво се замъглява и как се подава сигнал

Google прилага автоматично замъгляване на лица и регистрационни номера преди публикуване на изображенията. При нужда потребителите могат да подадат допълнителна заявка през инструмента „Съобщи за проблем“ (Report a problem) в самото изображение – например за допълнително замъгляване на автомобил, човек или дори на целия дом. Важно уточнение е, че при заявка за замъгляване на къща ефектът по правило е постоянен.