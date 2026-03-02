  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +8
Пловдив: +3 / +9
Варна: +6 / +7
Сандански: +9 / +10
Русе: +3 / +4
Добрич: +4 / +4
Видин: +6 / +6
Плевен: +5 / +5
Велико Търново: +0 / +3
Смолян: -2 / +1
Кюстендил: +8 / +8
Стара Загора: +3 / +5

Колите на Google Street View започват нова обиколка на България

  • Сподели в:
  • Viber
Колите на Google Street View започват нова обиколка на България
A A+ A++ A

Кампанията през 2026 г. ще заснеме над 20 000 км и ще мине през над 30 населени места, преди кадрите да се появят в Google Maps

Автомобилите на Google Street View отново ще се появят по българските пътища. Кампанията по заснемане започва на 5 март и ще продължи до края на октомври, като целта е да се обновят панорамните изображения в Google Maps и да се отразят промените в пътната и градската инфраструктура.

Какъв е обхватът през 2026 г.
По данни, публикувани в български медии, тази година специализираните автомобили ще изминат над 20 000 километра, а маршрутът им ще обхване над 30 населени места. Сред посочваните градове са София, Пловдив, Бургас, Хасково, Видин, Враца, Пазарджик, Сандански, Петрич, Самоков и Ямбол, както и ключови пътни връзки между тях.

Защо обновяването е важно
Street View отдавна не е само „виртуална разходка“ за любопитни потребители. Актуалните кадри подпомагат ориентирането в непознати райони, улесняват планирането на маршрути и дават по-реалистична представа за достъп, входове, кръстовища и среда около адреси – полезно както за шофьори, така и за бизнеси и доставки.

Поверителност: какво се замъглява и как се подава сигнал
Google прилага автоматично замъгляване на лица и регистрационни номера преди публикуване на изображенията. При нужда потребителите могат да подадат допълнителна заявка през инструмента „Съобщи за проблем“ (Report a problem) в самото изображение – например за допълнително замъгляване на автомобил, човек или дори на целия дом. Важно уточнение е, че при заявка за замъгляване на къща ефектът по правило е постоянен.

#Google Street View

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Технологии
Последно от Технологии

Всички новини от Технологии »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?