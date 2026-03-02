„Той беше сексуален хищник“: Четирима души обвиниха Майкъл Джексън, че ги е изнасилил, докато били тийнейджъри

Четирима души – трима братя и една сестра – обвиниха Майкъл Джексън в сексуално насилие над тях, когато са били непълнолетни, и в петък, 27 февруари, заведоха дело срещу наследниците на поп звездата за трафик на деца с цел сексуална експлоатация в съд в Лос Анджелис.

Франк, Доминик, Мари-Никол и Алдо Кашио се явиха в съда с искане да отменят финансово споразумение, предложено от наследниците на Джексън, което те нарекоха незаконно, целящо да заглуши жертвите на сексуално насилие над деца. Сега те очакват последващо изслушване, насрочено за четвъртък, 5 март.

Според делото, с което списание „Роулинг Стоун“ се е сдобил, певецът ги е „манипулирал“ и „промивал мозъците“, използвайки богатството, статуса и мрежата си от служители и съветници.

„Майкъл Джексън беше сериен сексуален хищник на деца, който в продължение на повече от десетилетие е упоявал, изнасилвал и сексуално насилвал всяка от ищците, започвайки, когато някои от тях са били едва на седем или осем години“, се твърди в иска.

Според документа от 23 страници певецът, който почина през 2009 г., се е запознал с братята и сестрите чрез баща им, който е работил в луксозен хотел, посещаван от Джексън. След като спечелил доверието на семейството с подаръци, Джексън изолирал децата от близките им и ги е малтретирал сексуално.

Мартин Сингър, адвокатът на наследниците на Джексън, реагира на иска: „Това е отчаяна маневра от страна на други членове на семейство Кашио, за да получат пари. Те се присъединиха към инициативата заедно с брат си Франк, който вече е съден в арбитраж за гражданско изнудване. Семейството непоколебимо защитаваше Майкъл Джексън в продължение на повече от 25 години, свидетелствайки за неговата невинност по отношение на каквито и да било нарушения.“

„Това ново подаване на правна молба е очевидна тактика за намиране на най-удобния начин в плана им да получат стотици милиони долари от наследниците и компаниите на Майкъл“, се казва в изявлението на Сингър.