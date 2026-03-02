Иран удари Кипър, Европа обеща да защити своите граждани

Иран извърши това, което британските власти описват като първи пряк удар върху европейска територия, като целта беше ключова военна база на Обединеното кралство на Кипър. Взривове бяха чути малко преди полунощ на RAF Акротири, след като бе обявена тревога. Лондон смята, че ударът е причинен от ирански дрон, след като по-рано две ракети бяха изтреляни от Иран към острова. Тези ракети паднаха в морето, но по-късният удар причини щети на базата според кипърските власти. Няма пострадали сред около 2 000 военнослужещи и техните семейства, разположени там.

Инцидентът се случи няколко часа след като премиерът Кийр Стармър одобри искане на САЩ за използване на британски обекти на Кипър за така наречени защитни удари срещу ирански ракетни обекти. Данни за въздушния трафик показаха, че изтребители на Кралските ВВС са били вдигнати във въздуха, за да подпомогнат защитата на базата, докато военнослужещи и семейства са били инструктирани да останат на закрито, да избягват прозорци и да се укриват. Въпреки че Обединеното кралство не е участвало в ударите на САЩ и Израел срещу Иран, британски самолети по-рано прихванаха ирански дрон, насочващ се към Катар. Ударът по Акротири може да засили натиска върху Лондон да заеме по-твърда позиция.

Кипър е домакин на две британски суверенни базови зони – Акротири и Декелия. Министърът на отбраната Джон Хийли заяви, че не е ясно дали предишните ракети са били насочени конкретно към британските обекти. Израелски официални лица по-късно потвърдиха, че ракетите са били изстреляни към Кипър, но са паднали в морето. Кипърските власти вече бяха повишили готовността си, позовавайки се на предишни опити за предотвратяване на предполагаеми ирански планове срещу британския персонал на острова.

Ударът се случи, докато израелският държавен самолет, известен като „Wing of Zion“, остана във въздуха повече от осем часа, преди да кацне в Берлин вместо в Кипър. Премиерът Бенямин Нетаняху не е бил на борда, а официални лица не са уточнили причината за промяната на дестинацията. Всяко кацане в Германия би изисквало предварителна координация, поради задълженията на Берлин като член на Международния наказателен съд, който е издал заповед за арест на Нетаняху.

На европейско ниво външните министри проведоха извънредна видеоконференция, председателствана от ръководителя на външната политика на ЕС Кая Калас. В съвместно изявление те обещаха да защитят гражданите на ЕС в целия Близък изток, включително чрез активиране на Механизма за гражданска защита на блока, ако е необходимо. Хиляди европейци остават блокирани в Иран и съседни държави на фона на широко разпространени отменени полети на ключови възлови летища като Дубай и Абу Даби. Министрите предупредиха, че по-нататъшна ескалация може да предизвика непредсказуеми икономически последствия и подчертаха необходимостта от запазване на свободното придвижване през протока Хормуз, за да се защитят глобалните потоци на петрол. Те не подкрепиха директно промяна на режима в Техеран.

Въпреки това, президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен публично призова за „праведен преход“ в Иран, което е първият път, в който изпълнителният орган на ЕС изрично заема такава позиция. Тя аргументира, че смяна на лидерството би намалила риска от по-нататъшна ескалация и би отразила демократичните стремежи на иранския народ. Нейните коментари контрастират с по-внимателната линия на отделните държави-членки.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че правителството му споделя чувството на облекчение сред много иранци, че сегашната теократична система може да е близо до своя край, като същевременно призна правните неясноти около ударите на САЩ и Израел. Испания и Словения призоваха за сдържаност и дипломация, предупреждавайки, че употребата на сила застрашава цивилни и подкопава международното право. И двете страни повториха критиката си към израелската офанзива в Газа.

Отделно, Великобритания, Франция и Германия, т.нар. E-3, заявиха, че са готови да защитят своите интереси и тези на съюзниците си срещу това, което определят като безразборни ирански ракетни удари. Стармър повтори, че Великобритания умишлено е избягвала участие в ударите, които убиха върховния лидер на Иран Али Хаменей, аргументирайки, че преговорно споразумение по ядрените амбиции на Иран остава предпочитаната опция. Все пак той заяви, че иранската ответна реакция вече е застрашила британски граждани, като ракетите удариха летища и хотели в региона. Британските изтребители са участвали в координирани защитни мисии, а Лондон оправда достъпа на САЩ до базите си като акт на колективна самоотбрана.