Радостин Василев и жена му блокирани в Дубай

Радостин Василев и жена му блокирани в Дубай
Радостин Василев и втората му съпруга Мирела са в капан в Дубай, издадоха туристи, отседнали в луксозен хотел на Джумейра бийч. Лидерът на МЕЧ обича тази дестинация.

Политикът и половинката му се оказаха неволни пленници на последиците от ударите на Израел и САЩ срещу Иран. Въздушното пространство над страните от Близкия изток бе затворено за граждански полети и хиляди туристи останаха блокирани по хотели и летища., пише "Блиц". "Супер съм. Мога да се прибера когато поискам. Поздрави", написа той в съобщение от близкоизточния град и увери, че всичко с регистрацията на МЕЧ за изборите е уредено. Заради напрегнатата ситуация с хилядите хора, останали по неволя в Близкия изток, върховният представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов съобщи на страницата си във Фейсбук: "Отделът по култура и туризъм на Абу Даби издаде директива към всички хотели в емирството да предоставят безплатно удължаване на престоя за всички туристи и гости, които са блокирани тук заради отменените полети и затвореното въздушно пространство от 28 февруари".

#Радостин Василев

