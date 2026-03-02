  • Instagram
И тази година се очаква скок на цените на цветята преди 8 март

По традиция в дните преди големите женски празници цените на цветята скачат драстично.

Броени дни преди Деня на жената - отново ли ще има рязък скок в цените на букетите?

„Като всяка година очакваме увеличение на цените. Повечето цветя идват от Нидерландия или Еквадор. Увеличението идва от производителите“, коментира Зорница Вучкова, собственик на цветарски магазин, пред бТВ.

„Младите мъже се интересуват от тенденциите. Познават цветята. Спазват етикет на поднасяне. С по-семпли опаковки. Едно време мъжете знаеха само червена роза. Младите мъже купуват повече цветя. Украинските мъже са възпитани да уважават жените си и да подаряват цветя – с повод и без повод“, добави Зорница.

