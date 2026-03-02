Празник е! Не започвайте важно начинание

На 2 март е православният празник, почитащ паметта на свети свещеномъченик Теодот, епископ Киринейски.

Теодот е бил епископ на град Кирена (в днешна Либия) и ревностно е проповядвал християнската вяра. Неговите проповеди са вдъхновявали вярващите да останат непоколебими във вярата си въпреки гоненията, започнали след разкола между императорите Константин Велики и Ликиний.

Вярвало се е, че ако на този ден е топло и слънчево, тогава пролетта ще дойде рано и времето ще се затопли внезапно. Мразовитият ден предвещава хладен март, но топъл април.

Започването на важно начинание на този ден може да донесе нещастие.

Вярвало се е, че началото на пролетта е време за пречистване. Затова на 2 март хората изхвърляли стари вещи, миели подовете и подреждали дома си, за да привлекат щастие и просперитет.