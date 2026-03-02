  • Instagram
Очаквано: Цените на петрола скочиха

Очаквано: Цените на петрола скочиха
Рязко покачване на цените на петрола след ескалацията в Близкия изток през уикенда, като брентът поскъпна до най-високото си равнище от януари 2025 г., съобщи ДПА.

Брентът за доставка през април се повиши с 14% в първите минути на търговията до 82,37 долара за барел, а американският лек суров петрол WTI също отчете двуцифрено увеличение. След първоначалния скок котировките се понижиха леко, но останаха с около 9% по-високи от предишната пазарна сесия.

Поскъпването идва, след като Израел и Съединените щати извършиха атаки срещу Иран през уикенда, при които, наред с други, беше убит върховният лидер на Иран Али Хаменей. Иран отговори с ответни удари и ограничи корабоплаването през Ормузкия проток – ключов път за световната енергийна търговия.

През протока преминава около една пета от ежедневните доставки на петрол в света и всяко прекъсване може да тласне цените на енергията нагоре и да разклати глобалните пазари.

Вчера страните, които формират ядрото на групата производители ОПЕК+, решиха да увеличат дневния добив, за да предотвратят недостиг и да ограничат прекомерни ценови скокове.

