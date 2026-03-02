Конфликтът с Иран навлиза в третия си ден с удари по Бейрут, нарастващ брой цивилни жертви и сътресения на пазарите

Голям брой цивилни напускат Бейрут и южната част на Ливан, след като израелските удари се засилват в третия ден от разрастващия се конфликт, включващ Иран, Израел, САЩ и техните регионални съюзници. Израелската армия съобщи днес, че нанася удари по позиции на „Хизбула“ в Ливан, след като групировката изстреля ракети и дронове към Израел в отговор на убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей. „Хизбула“, дългогодишен съюзник на Техеран, пое отговорност за удар по израелска база в Хайфа, определяйки атаката като ответна мярка срещу продължаващите израелски операции и целенасочени убийства.

Съобщава се за експлозии в Бейрут, особено в южните предградия Дахие – район, считан за крепост на „Хизбула“. Ливански източници по сигурността заявиха, че израелските сили са поразили цели там, докато израелската армия издаде предупреждения за евакуация на близо 50 села в източен и южен Ливан. Отделни разпореждания за разселване засегнаха около 53 населени места, което принуди стотици хиляди да напуснат домовете си през нощта. Основните пътища в южен Ливан и извън Бейрут са задръстени, докато хората търсят по-безопасни райони. Събитията съвпадат с Рамазан, като много семейства изоставят подготовката за празника, за да се евакуират. Израел обяви и нова серия удари срещу това, което определя като „сърцето на Техеран“, като жители на иранската столица съобщават за мощни експлозии.

В Иран броят на жертвите продължава да расте. Ирански представители заявиха, че ракетен удар по училище за момичета в южния град Минаб е убил около 180 деца, което го прави най-смъртоносния инцидент от кампанията на САЩ и Израел досега. Властите съобщиха, че същият тип ракета е използван и при атака срещу болница „Ганди“ в Техеран. Домът на бившия президент Махмуд Ахмадинеджад в столицата е разрушен, като състоянието му не е потвърдено.

Съединените щати потвърдиха, че трима военнослужещи са убити, а петима са тежко ранени при операции срещу Иран – първите официално признати американски жертви от началото на ударите. Централното командване на САЩ съобщи, че загубите са понесени по време на операция „Epic Fury“. Президентът Доналд Тръмп заяви, че са възможни допълнителни жертви и че бойните действия ще продължат до постигане на целите на САЩ. В публични изявления той заяви, че 48 ирански лидери са убити при съвместни операции на САЩ и Израел, и предупреди Революционната гвардия да се предаде или да очаква нови действия. Той също заявява, че новото иранско ръководство е изразило интерес към преговори, но секретарят на иранския Съвет за национална сигурност Али Лариджани публично отхвърли твърденията, че Техеран търси разговори с Вашингтон.

Конфликтът се разширява извън Иран и Ливан. Най-малко един човек бе убит в Бахрейн при ирански ответни атаки, а експлозии бяха чути край американска база извън Багдад. Предполагаема атака с дрон порази британската база RAF „Акротири“ в Кипър, причинявайки щети без жертви. Кипър заяви, че координира действията си с Обединеното кралство. Британският премиер Киър Стармър призна, че Великобритания е позволила на американски сили да използват британски бази за удари по ирански ракетни обекти и съобщи, че се подготвят планове за евакуация на британски граждани от региона на Персийския залив.

Регионалните сили, включително Бахрейн, Йордания, Кувейт, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, публикуваха съвместно изявление, осъждащо иранските атаки и потвърждаващо правото им на самоотбрана. Затварянето на въздушното пространство в Близкия изток наруши въздушния трафик, като няколко големи летища – важни транзитни центрове между Европа, Африка и Азия – преустановиха работа, засягайки стотици хиляди пътници.

Финансовите пазари реагираха рязко. Суровият петрол "Брент" поскъпна с до 13 процента, достигайки временно 82 долара за барел – най-високото ниво от 14 месеца насам – на фона на опасения за фактическо затваряне на Ормузкия проток, ключов световен морски маршрут. По-късно цените се понижиха, но за сега остават повишени – около 76,48 долара за барел към обед в Токио. Азиатските борси отчитат спадове, като индексите Hang Seng в Хонконг и Nikkei 225 в Япония губят съответно около 2 и 1,5 процента, а фючърсите в САЩ сочат нови понижения на „Уолстрийт“.

В Съединените щати общественото мнение изглежда разделено. Проучване на Reuters/Ipsos показва, че 27 процента от американците подкрепят ударите, довели до смъртта на иранския лидер, докато около половината – включително една четвърт от републиканците – смятат, че президентът е прекалено склонен да използва военна сила. В няколко американски града, включително пред Белия дом и на „Таймс Скуеър“ в Ню Йорк, се провеждат антивоенни протести срещу участието на САЩ в ескалиращия регионален конфликт.