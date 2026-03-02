  • Instagram
Призив към родителите: Деца под 16 г. да не гледат новините за Иран

Призив към родителите: Деца под 16 г. да не гледат новините за Иран
Деца под 16-годишна възраст нямат нужда да виждат сурови кадри от военни действия. Филтрирайте това, което върви на заден план по телевизията и доколкото е възможно и в социалните мрежи.

Такъв призив отправи на своята Фейсбук страница детският психолог Илия Сталев по повод новините от конфликта в Близкия изток.

Децата чуват всичко
Специалистът е категоричен, че децата чуват всичко, макар често да изглежда, че не е така.

"Преди няколко години неконтролираният информационен поток покрай пандемията тласна много деца, а и не само, към тревожни състояния. Днес, с ескалацията на конфликтите в Близкия изток и новините около Иран, сме изправени пред подобно предизвикателство", смята той.

Според него този конфликт не представлява директна физическа заплаха за децата в България, а рискът за тях е преди всичко емоционален и се корени в информационния поток – новинарските емисии и социалните мрежи, които постоянно излъчват кадри на агресия и страдание.

"Нека се опитаме да не допускаме старите грешки наново и този път съхраним спокойствието на децата, докато светът навън е неспокоен", призова той.

"В България е на сигурно място"
Сталев съветва родителите, ако детето им попита какво се случва, да му обяснят, че тези събития са далеч и че тук – в България – то е на сигурно място.

"Децата имат нужда от това постоянно потвърждение", смята психологът.

По думите му с децата трябва да се говори, но информацията трябва да е поднесена по подходящ начин и в ограничен обем.

"Най-добрата защита срещу тревожността е нормалният ритъм на живот – училище, игри, време със семейството. Това им показва, че техният свят е стабилен. Сигурността на децата е наша споделена отговорност. Те имат право на детство, защитено от тежестта на проблемите, които ние, възрастните, все още не сме решили", пише още Сталев.

