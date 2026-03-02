Бъдещата власт в Иран: Вариантите според проф. Чуков и доц. Майер

В задънена улица сме - това констатира проф. Владимир Чуков относно новата война в Иран и най-новата засега в света. Професорът посочи разнопосочните сигнали от Техеран - първо иранският външен министър Абас Арагчи намекна за преговори, но секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани категорично отхвърли преговори. Иран знае, че Тръмп няма да влезе в продължителна война, подчерта проф. Чуков. Той настоя да бъде следен Лариджани - защото е бил с репутация на хардлайнер, който обаче на два пъти беше спрян от убития вече аятолах Али Хаменей да стане президент на Иран. Дъщерята на Лариджани обаче е в САЩ, изучава медицина с направление "Онкология" и не иска да се връща в Иран.

Два варианта за развитие на втората война с Иран видя доц. Мира Майер на база всичко, което сега излиза като информация и коментари. Първият вариант - за 4-5 дни бомбардировки и след това американският президент Доналд Тръмп казва "ще се видим след 5 години". Втори вариант - война в продължение на 4-5 седмици.

Не очаквам сухоземна операция, подчерта доц. Майер пред БНТ, но с уточнение, че какъвто и да е вариант за бъдеще на Иран е добре да включва волята на иранския народ.

Същевременно проф. Чуков, подкрепен от доц. Майер, заговори за управление на Иран с върховен лидер, но с коректив за по-мека власт - евентуално съвет. Може би Али Лариджани може да влезе в такава властова схема - и да има по-мека формула на управление в Иран (вариант на случилото се във Венецуела, но не бързо). Такава промяна обаче изисква промяна и в иранската конституция, тоест изисква повече време, подчерта доц. Майер. Тя заяви - наративът за момента във Временния съвет за управление на Иран е негативен и от тримата вътре (президента Масуд Пезешкиан, председателя на съдебната власт Голамхосейн Мохсени-Еджеи и аятолах Алиреза Арафи). Възможно е Лариджани да се позиционира като по-мек управник - да даде повече свободи на младите в Иран. Доц. Майер е сигурна - ако иранската ядрена програма бъде спряна и ако има ограничение на иранската програма за балистични ракети, американците ще се оттеглят .



Проф. Чуков напомни - в Иран опозицията е от муджахидини, бивши маркисисти, докато синът на шаха Реза Пахлави е интересен, но за Запада, той не е толкова познат и няма структури в самия Иран. И каза още - ако Иран се разпадне, тръгва бежанска вълна към Турция и после: към нас. Това за нас е най-лошият вариант, подчерта професорът. Доц. Майер вярва, че позицията на Турция за Иран ще се определи от това какво влияние окажат кюрдите за новото управление в Иран. Засега тя е много балансирана и няма никакви религиозни намеци, обясни доц. Майер. Проф. Чуков не изключи вариант, при който Турция тръгне към развитие на ядрено оръжие - не заради кюрдите, а заради бъдещето на иранската ядрена програма.