ОАЕ поемат разходите на блокирани пътници, хотелите в Дубай нямат право да гонят гости
Обединените арабски емирства предприемат спешни мерки в подкрепа на блокираните заради затвореното въздушно пространство пътници. Това съобщи бившият външен министър Николай Младенов в публикация във Facebook.
По думите му Департаментът по икономика и туризъм на Дубай (DET) е издал официална директива до всички хотели в емирството, според която „никакви гости не трябва да бъдат гонени“.
Туристите, чиято дата за напускане съвпада с отменени полети, ще могат да удължат престоя си при същите условия като първоначалната резервация.
Още по темата:
- » Евакуираха Бурдж Халифа след ракетни удари и експлозии
- » Индийски изтребител се разби на авиационното изложение в Дубай, пилотът загина
- » Българско училище в Дубай пази родните традиции сред пустинята
Коментирай
Най-четено от Свят
Международни реакции на ескалацията на напрежението в Близкия изток18:01 28.02.2026 | Свят
Последно от Свят