ОАЕ поемат разходите на блокирани пътници, хотелите в Дубай нямат право да гонят гости

ОАЕ поемат разходите на блокирани пътници, хотелите в Дубай нямат право да гонят гости
Обединените арабски емирства предприемат спешни мерки в подкрепа на блокираните заради затвореното въздушно пространство пътници. Това съобщи бившият външен министър Николай Младенов в публикация във Facebook.

По думите му Департаментът по икономика и туризъм на Дубай (DET) е издал официална директива до всички хотели в емирството, според която „никакви гости не трябва да бъдат гонени“.

Туристите, чиято дата за напускане съвпада с отменени полети, ще могат да удължат престоя си при същите условия като първоначалната резервация.

#Дубай

