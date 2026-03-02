  • Instagram
Тити Папазов от Израел: Войната е реалност, бомба избухна на 500 метра от мен

Тити Папазов от Израел: Войната е реалност, бомба избухна на 500 метра от мен
Баскетболният специалист Константин Папазов е блокиран в Израел след ескалацията на военния конфликт в региона. Президентът на баскетболен клуб "Левски" съобщи, че се намира в безопасност, въпреки че в непосредствена близост до него е избухнала ракета.

"В Израел има максимална организация за безопасност на хората. Бомба гръмна на 500 метра от сградата, в която аз пребивавах. Войната е реална и факт", заяви Тити Папазов, цитиран от bTV.

Ескалация на напрежението
Според баскетболния треньор ситуацията в страната е изключително сериозна. Едно от бомбоубежищата, разположено между градовете Тел Авив и Йерусалим, е било поразено при последните въздушни удари, като инцидентът е довел до човешки жертви.

"Непонятно е за мен в 21-ви век да има войни", коментира Папазов пред телевизията.

Блокирани българи
След новините за масираните атаки специалистът е получил множество обаждания от близки и познати от България. "Получих обаждане от хора, които не съм чувал с години, притеснени за мен", сподели още той.

В момента Константин Папазов изчаква възможност за безопасна евакуация от страната след безпрецедентната размяна на удари в Близкия изток, която доведе до временно затваряне на въздушното пространство и отмяна на полетите.

