Неучебен ден за всички училища в страната!

Днес и утре, 2 и 3 март, са официални неучебни дни за всички училища на територията на страната. Решението е част от предварително утвърдения график на Министерството на образованието и науката (МОН) за учебната 2025/2026 година и цели сливане на почивните дни около Националния празник на България.

След четиридневната почивка, която започна още през уикенда, учениците ще се завърнат към нормалния си учебен ритъм в сряда, 4 март.

Предстояща пролетна ваканция

Следващата по-дълга почивка за учениците ще бъде по време на традиционната пролетна ваканция. Според утвърдения от образователното ведомство календар, тя ще обхване периода от 4 до 13 април за учениците от първи до единадесети клас.

Дванадесетокласниците, на които им предстоят държавни зрелостни изпити, ще почиват малко по-кратко – тяхната пролетна ваканция ще започне на 8 април и ще приключи на 13 април.