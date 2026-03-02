  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +14
Пловдив: +3 / +11
Варна: +6 / +10
Сандански: +8 / +15
Русе: +3 / +6
Добрич: +4 / +10
Видин: +6 / +10
Плевен: +1 / +7
Велико Търново: +0 / +7
Смолян: -2 / +6
Кюстендил: +8 / +13
Стара Загора: +3 / +10

Слънце и пролетно време почти в цялата страна

  • Сподели в:
  • Viber
Слънце и пролетно време почти в цялата страна
A A+ A++ A

Днес в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове на места в равнините и низините все още ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, но след обяд облачността ще намалява и видимостта ще се подобрява. Ще духа слаб, предимно северен вятър, сочи прогнозата на НИМХ.

Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в районите с трайна мъгла или ниска облачност – между 5° и 10°, в София – около 15°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

#времето

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?