Слънце и пролетно време почти в цялата страна
Днес в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове на места в равнините и низините все още ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, но след обяд облачността ще намалява и видимостта ще се подобрява. Ще духа слаб, предимно северен вятър, сочи прогнозата на НИМХ.
Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в районите с трайна мъгла или ниска облачност – между 5° и 10°, в София – около 15°.
В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
