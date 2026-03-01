Малена Замфирова с бронз в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Полша

Малена Замфирова зае трето място във втория старт в паралелния гигантски слалом от световната купа по алпийски сноуборд в Криница (Полша).

Подиумът е трети в кариерата на 16-годишната българка, която се нареди на десето място в същата дисциплина на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

В малкия финал Замфирова се наложи над Рамона Терезия Хофмайстер (Германия), която я отстрани в първия кръг на директните елиминациите на Олимпиадата в Италия.

След като беше девета в квалификациите, Малена Замфирова преодоля италианката Ясмин Корати в осминафиналите. Следващата й противничка беше германката Мелани Хохрайтер, която поднесе изненада по-рано в състезанието с отстраняването на лидерката в пресявките Цубаки Мики (Япония). Замфирова беше по-бърза от Хохрайтер, класирайки се за полуфиналите.

В конкуренцията за достигане до големия финал българката отстъпи пред Лучия Далмасо (Италия), след като направи грешка във втората част от трасето.

Победата в Криница грабна Забине Пайер (Австрия), която победи Далмасо в спора за първото място.

При мъжете Радослав Янков и Тервел Замфиров се наредиха съответно на шесто и седмо място.

Янков, трети в квалификациите, отстрани австриеца Доминик Бургщалер на осминафиналите, а на четвъртфиналите загуби от олимпийския шампион Бенямин Карл (Австрия).

Седмият от пресявките Замфиров изпревари италианеца Роланд Фишналер (Италия) на осминафиналите и впоследствие отпадна в четвъртфиналната серия срещу вчерашния победител Маурицио Бормолини (Италия).

Третият български участник в Криница при мъжете Александър Кръшняк завърши на 33-о място.

С победата във втория старт при мъжете ликува отново Бормолини, който победи Щефан Баумайстер (Германия) в големия финал, а в конкуренцията за третата позиция швейцарецът Дарио Кавицел се наложи над Бенямин Карл.



