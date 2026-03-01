Големият месечен хороскоп за всяка зодия през март

Овен 03.21 - 04.20

През март ще усетите значителен спад на жизнената си енергия и ще имате силна нужда от уединение и повече сън. Вашият месечен хороскоп подчертава, че това е период на забавяне и възстановяване, преди Слънцето да влезе във вашия знак на 20 март. Не се опитвайте да поддържате обичайния си забързан ритъм, тъй-като това само ще ви изтощи. Стари, потиснати емоции, обиди и страхове може да излязат на повърхността, правейки ви по-чувствителни от обикновено.

Приемете това като възможност да се освободите от всичко, което вече не ви служи – вредни навици, ограничаващи убеждения или токсични връзки. Пълнолунието в Дева на 3 март ще ви затрупа с работа и отговорности, но усилията ви ще бъдат възнаградени с повишение или подобряване на финансовото състояние. Периодът е подходящ за творчество и духовни практики.

Работа и пари

До 20 март ретроградният Меркурий във вашия 12-ти дом ще създава предпоставки за недоразумения, особено в писмената комуникация и при работа с документи. Вашият месечен хороскоп съветва да бъдете изключително внимателни, да препрочитате всичко и да не се притеснявате да задавате уточняващи въпроси. Възможни са необясними технически проблеми.

Стари проекти или нерешени конфликти ще изискват вашето внимание, за да бъдат приключени веднъж завинаги. Периодът е благоприятен за работа, която изисква уединение и дълбок анализ. Доверявайте се на интуицията си, тъй-като тя ще ви дава ценни подсказки. Новолунието в Риби на 19 март ще ви насърчи да се оттеглите и да планирате нови проекти, като се вслушвате във вътрешния си глас.

Любов и отношения

След 6 март, когато Венера влезе във вашия знак, ще бъдете обаятелни и ще привличате внимание, но няма да сте настроени за сериозни връзки. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че ще предпочитате непринудени разговори и лек флирт. В периода на ретрограден Меркурий (до 20 март) не е препоръчително да започвате нови връзки или да сключвате брак, но е възможно да възобновите отношения с бивш партньор.

Семейните Овни ще търсят уединение в началото на месеца, което може да изглежда странно за околните. След 6-ти може да проявите собственическо чувство или да станете обект на ревност. Опитвайте се да контролирате емоциите си и да обсъждате конфликтите спокойно. Дипломатичността ще бъде ключът към запазване на хармонията.

Здраве

Със Слънцето във вашия 12-ти дом, имунитетът ви ще бъде значително по-слаб и организмът ви ще се бори по-трудно с вируси. Вашият месечен хороскоп предупреждава да бъдете много внимателни със здравето си, особено ако имате хронични заболявания. Избягвайте физически натоварвания и стрес. Не се занимавайте със самолечение, а при първи симптоми се консултирайте с лекар.

През пролетта има риск от обостряне на психически проблеми, затова контролирайте емоциите си и при нужда потърсете професионална помощ. Проветрявайте често, разхождайте се на чист въздух и ходете пеша. След 20 март ще усетите прилив на енергия и оптимизъм, а периодът ще бъде отличен за промяна във външния вид.

Телец 04.21 - 05.20



През март фокусът ви ще се измести от индивидуалните постижения към груповите цели и приятелствата. Вашият месечен хороскоп подчертава, че ще усетите силна нужда от общуване, ще укрепвате съществуващи връзки и ще търсите нови запознанства. Приятелите ще бъдат източник на вдъхновение и подкрепа, а вие ще бъдете душата на компанията.

Пълнолунието в Дева на 3 март ще отвори пред вас вратите към един нов живот с много шансове за успех, стига да не се поддавате на съмнения. Това е време за важни решения и демонстрация на най-добрите ви качества, като творческите идеи няма да ви позволят да скучаете. Новолунието в Риби на 19 март пък ще засили вашата интуиция и ще ви подтикне към самоанализ и размисъл върху целите и ценностите ви.

Любов и отношения

Ретроградният Меркурий до 20 март ще внесе елемент на преразглеждане и забавяне в професионалния ви живот. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че са възможни забавяния в екипната работа и недоразумения между колеги. Бъдете готови за промяна в плановете и се възползвайте от времето, за да преразгледате стари споразумения.

Периодът е подходящ да си зададете важни въпроси за кариерните си цели и дали те съответстват на истинските ви стремежи. Внимавайте с техническите проблеми и грешките в комуникацията – проверявайте всичко по два пъти и правете резервни копия на важната информация. След 20 март, въпреки че Меркурий тръгва в директна посока, активността ви ще намалее, тъй-като Слънцето ще навлезе във вашия дом на уединението.

Работа и пари

През март ще имате желание да се уедините и да се отдръпнете от любовните дела, особено в периода на ретрограден Меркурий, който не е подходящ за започване на нови връзки. Вашият месечен хороскоп предсказва, че това е време да погледнете навътре в себе си и да разберете какво ви пречи да бъдете щастливи. Възможна е среща с човек от миналото, като чувствата ви може да пламнат отново.

При семейните Телци може да има проблеми и дисхармония, но с мъдрост и компромис ще успеете да създадете благоприятна атмосфера. Не взимайте важни решения и не правете резки промени. Едно общо хоби или пътуване може да помогне за сближаването с партньора. Дори връзката ви да е прекрасна, не забравяйте да работите ежедневно върху нея.

Здраве

През март ще се радвате на добро здраве и позитивно настроение. Вашият месечен хороскоп съветва да прекарвате повече време сред природата, но да се пазите от преохлаждане. Периодът е отличен за спорт и отслабване, но преди да започнете, се консултирайте с лекар, за да избегнете изтощителни диети и претоварване на организма.

Възможно е обостряне на хронични заболявания, особено от психосоматичен характер. Контролирайте емоционалното си състояние, не се тревожете излишно и не се вторачвайте в проблемите, тъй-като това може да ви доведе до изтощение в края на месеца. Грижете се за себе си, за да се чувствате добре както физически, така и психически.

Близнаци 05.21 - 06.21

През март ще усетите силна потребност усилията ви да бъдат забелязани и оценени не само в професионален, но и в обществен план. Вашият месечен хороскоп подчертава, че ще се стремите да заемете по-активна позиция в обкръжението си и да бъдете авторитетна фигура сред приятели и близки. Ще обърнете повече внимание и на външния си вид, като желанието ви ще бъде да се представите в най-добрата си светлина.

Пълнолунието в Дева на 3 март ще ви подтикне да се справите със стари проблеми и да решите с кого ви е по път. При семейните са възможни конфликти, но периодът е подходящ да ги разрешите. Новолунието в Риби на 19 март пък ще подкрепи професионалните ви амбиции и ще ви насърчи да се рекламирате и да демонстрирате талантите си.

Любов и отношения

След 6 март, когато Венера влезе във вашия 11-ти дом, ще бъдете обаятелни, ще общувате много и ще получавате комплименти. Вашият месечен хороскоп предсказва, че може да срещнете някого в компанията на приятели, на събитие или дори онлайн. Не е изключен и романс с колега или стар приятел, към когото изведнъж ще погледнете с други очи. Имайте предвид обаче, че в периода на ретрограден Меркурий (до 20 март) е малко вероятно да започнете стабилна връзка, затова не бързайте да се хвърляте в дълбокото.

Възможно е и възобновяване на връзка с бивш партньор. За семейните Близнаци месецът носи повече грижи. За да избегнете разногласия, ще трябва да правите компромиси и да не се опитвате да командвате. След 20-ти периодът е чудесен за съвместни забавления и срещи с приятели.

Работа и пари

До 20 март ретроградният Меркурий ще ви накара да се замислите дълбоко за кариерните си амбиции и дали те отговарят на истинските ви цели. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че това не е време за нови проекти, а за анализ и корекция на вече съществуващото. Възможни са недоразумения в общуването, технически проблеми и забавяне на информация.

Бъдете изключително внимателни с документите и избягвайте прибързани изказвания. Може да се наложи да се върнете към стари отчети или отложени проекти. Отношенията с ръководството също може да преминат през временни трудности, изискващи търпение. След 20 март деловите въпроси ще се решават по-бързо, а авторитетът ви ще нарасне. Поставяйте си реалистични цели и не бъдете твърде взискателни към колегите си.

Здраве

Рак 06.22 - 07.22

През март ще усетите силно желание да се потопите в света на новите идеи и знания. Вашият месечен хороскоп подчертава, че ще бъдете мотивирани да се запишете на курсове, да четете по-сложна литература или да се върнете към незавършено обучение. Пътуванията ще бъдат особено вдъхновяващи и ще ви предложат нов поглед върху живота.

Това е подходящо време да преразгледате ценностите си и да намерите отговори на важни въпроси чрез медитация или разговори с мъдри хора. Ще станете по-чувствителни към въпросите за справедливостта и морала. Пълнолунието в Дева на 3 март ще ви направи по-уязвими, затова избягвайте конфликти и бъдете внимателни при пътувания. Периодът е подходящ за приключване на стари проекти.

Любов и отношения

След 6 март Венера влиза във вашия 10-ти дом на кариерата, което ще насочи вниманието ви към работата повече, отколкото към семейството. Вашият месечен хороскоп предсказва, че ще трябва да намерите баланс, за да избегнете конфликти. Свободните Раци ще бъдат привлечени от амбициозни и умни личности, като е възможен романс с колега или началник.

Имайте предвид обаче, че връзките, започнати по време на ретрограден Меркурий, рядко са трайни. Възможно е и възобновяване на отношения с бивш партньор. За семейните Раци периодът е хармоничен, стига да имат общи цели и планове. Не се стеснявайте да говорите за проблемите си, за да намерите разбиране. Едно общо увлечение или пътуване ще се отрази отлично на връзката ви.

Работа и пари

Ретроградният Меркурий до 20 март ще донесе забавяне и ще ви накара да се върнете към незавършени дела, а не да започвате нови. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че са възможни забавяния в преговорите с чуждестранни партньори, проблеми с документи и недоразумения в комуникацията. Бъдете изключително внимателни с договорите и при нужда се консултирайте с юристи.

Ако учите или преподавате, може да има технически проблеми или нужда от преговор на материала. Новолунието в Риби на 19 март ще ви донесе видим прогрес в професионалната сфера. Здравите ви амбиции ще помогнат за решаването на стари проблеми, а идеите ви ще започнат да се реализират, което ще доведе до кариерен ръст и финансова печалба. Периодът е подходящ за учене и пътувания.

Здраве

В началото на пролетта може да усетите апатия и слабост, тъй-като имунитетът ви ще бъде по-нисък. Вашият месечен хороскоп съветва да приемате витамини и да спазвате режим на хранене и почивка. Не претоварвайте организма си, особено ако имате хронични заболявания, и не се занимавайте със самолечение.

Разходките на чист въздух и правилното хранене ще ви помогнат да укрепите здравето си. Ако нямате противопоказания, сега е моментът да влезете във форма за лятото. Погрижете се за храносмилателната си система и се откажете от вредните навици. Използвайте козметика с натурални съставки, за да се грижите за себе си по най-добрия начин.

Лъв 07.23 - 08.23

През март ви очаква период на дълбок самоанализ и възможности за растеж и вътрешно изцеление. Вашият месечен хороскоп подчертава, че ще се изправите лице в лице със своите страхове, скрити комплекси и минали травми, но ще имате енергията да ги преодолеете. Може да се събуди интересът ви към психотерапия, медитация, езотерика или астрология, които ще ви помогнат да се освободите от стари модели на поведение и да се преродите по-силни и мъдри.

Пълнолунието в Дева на 3 март ще ви накара да се заемете с финансови въпроси и да анализирате разходите си. Може да получите предложение за изгодно сътрудничество. Новолунието в Риби на 19 март също ще постави акцент върху финансите, като ще ви помогне да решите въпроси с кредити, наследство или да намерите нови източници на доходи.

Любов и отношения

След 6 март Венера влиза във вашия 9-ти дом, което ще ви направи магнит за обожатели и ще ви даде възможност да се запознаете с интересни хора. Вашият месечен хороскоп предупреждава, че по време на ретрограден Меркурий рядко се създават трайни връзки, затова бъдете внимателни с решенията си. Анализирайте миналите си отношения, за да не повтаряте стари грешки.

Възможна е и неочаквана среща с бивш партньор. В края на месеца ви очакват много събития и пътувания, като е възможен и романс по време на пътешествие. Семейните Лъвове могат да укрепят брака си, ако се вслушват повече в партньора си. Не стойте вкъщи, бъдете активни и организирайте забавления с приятели. Ако пътувате, изберете място, на което вече сте били, и проверявайте внимателно документите си.

Работа и пари

Ретроградният Меркурий до 20 март може да предизвика забавяния при обработка на финансови документи, проблеми с получаване на кредити и недоразумения в преговорите. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че ще се наложи да преразгледате стари стратегии и да се справите с непредвидени разходи. Бъдете изключително внимателни при подписване на документи. Съществува риск от изтичане на поверителна информация, затова обърнете специално внимание на сигурността на данните си.

Може да се наложи да преосмислите стратегиите си за излизане от сложни ситуации или да подадете повторно документи в държавни органи. След 20 март нещата ще започнат да се случват по-лесно, като е възможно да ви върнат стар дълг или да получите изгодни условия за кредит. Пазете плановете си в тайна и не споделяйте доверените ви тайни.

Здраве

През март ще бъдете на енергиен подем и няма да се поддавате на болести. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че ще бъдете мотивирани за спорт, активни игри и танци, но е важно да правите всичко с удоволствие. Обличайте се топло, тъй-като времето е непредсказуемо.

Личната хигиена и превантивните мерки трябва да бъдат на първо място. В края на месеца следете храненето си и избягвайте мазни, сладки и солени храни, особено ако имате хронични стомашни проблеми. Фитнес, аеробика и плуване ще ви помогнат да поддържате добра форма. Грижете се за себе си и се наслаждавайте на пролетта с усмивка.

Дева 08.24 - 09.22

През март фокусът ви ще се измести върху отношенията с другите хора – романтични, приятелски или делови. Вашият месечен хороскоп подчертава, че ще усетите силно желание да укрепите връзката си с партньора, да прекарвате повече време заедно и да обсъждате бъдещето. Това е благоприятен период да изведете отношенията си на следващо ниво. Ако сте свободни, може да срещнете значим човек.

Ще привличате хора, които могат да станат ваши близки приятели или ментори. Пълнолунието във вашия знак на 3 март ще бъде важен период, в който можете да преразгледате приоритетите си и да постигнете целите си, стига да контролирате емоциите си. Новолунието в Риби на 19 март ще повлияе благоприятно на общуването и ще ви помогне да намерите разбирателство с партньора си.

Любов и отношения

След 6 март Венера влиза във вашия 8-ми дом, което ще засили харизмата и сексуалната ви привлекателност. Вашият месечен хороскоп предупреждава, че новите запознанства през този месец едва ли ще прераснат в нещо сериозно, особено по време на ретрограден Меркурий. Възможно е да се появят хора от миналото, но преди да вземете решение, си припомнете старите грешки.

За обвързаните Деви месецът носи предизвикателства. Възможни са напрегнати ситуации и кавги, причинени от ревност или прекомерна заетост в работата. Бъдете по-отстъпчиви и търсете компромиси. В края на месеца атмосферата в семейството ще се нормализира и ще можете да постигнете хармония. Укрепвайте връзката си, като отделяте повече време на партньора си.

Работа и пари

Ретроградният Меркурий до 20 март изисква особена предпазливост при сключване на нови споразумения. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че може да се наложи да преразгледате условията на съществуващи партньорства и да се върнете към стари договори. Възможни са забавяния при подписване на документи и грешки във формулировките, затова бъдете изключително внимателни и при нужда се консултирайте с юристи.

Общуването с клиенти и доставчици също може да бъде затруднено. Възможно е да се завърнат стари клиенти или да се активизират конкуренти от миналото. След 20 март нещата ще започнат да се нормализират. Новолунието на 19-и ще донесе добри новини и перспективни предложения в работната сфера, затова развивайте полезните си контакти.

Здраве

В началото на пролетта трябва да се погрижите за здравето си, тъй-като са възможни проблеми с пикочо-половата система. Вашият месечен хороскоп съветва да не се преохлаждате и да не пренебрегвате първите симптоми на заболяване. Не се занимавайте със самолечение, а веднага потърсете лекарска помощ.

Спазвайте диета, като избягвате солени, пикантни и мазни храни. Пийте билкови чайове за пречистване. Почивайте си повече, за да не се претоварите, и избягвайте стреса. Месецът е подходящ за спортни занимания на закрито. Възможни са проблеми с гърба и крайниците, особено ако имате плоскостъпие.

Везни 09.23 - 10.23

През март вниманието ви ще бъде насочено към въпроси, свързани със здравето, храненето и физическата активност. Вашият месечен хороскоп подчертава, че това е благоприятно време да започнете нова диета, редовни тренировки или да направите профилактичен преглед. Ще усетите желание да въведете ред в ежедневието си, да се отървете от вредни навици и да бъдете по-полезни на околните.

Ще намирате радост в алтруистични постъпки и грижата за домашните любимци. Пълнолунието в Дева на 3 март ще ви накара да довършите отдавна отлагани дела и да приключите с проекти или връзки, които вече не ви служат. Интуицията ви ще е много силна, а сънищата ви може да се окажат пророчески. Новолунието в Риби на 19 март ще постави акцент върху здравето и текущите ви задължения.

Любов и отношения

След 6 март Венера влиза във вашия 7-ми дом на партньорствата, което ви съветва да бъдете активни и да привличате внимание, ако сте свободни. Вашият месечен хороскоп предупреждава, че запознанствата, започнали през първата половина на месеца, ще бъдат по-скоро лекомислени заради ретроградния Меркурий. По-добре се фокусирайте върху себе си и анализирайте миналите си грешки.

Очаквайте завръщането на стари обожатели, но не взимайте прибързани решения. За обвързаните е важно да намерят баланс между работата и личния живот. Разделете домакинските задължения поравно и не си припомняйте стари обиди. Откровените разговори и позитивният подход ще укрепят връзката ви. Забавлявайте се, излизайте на срещи и не позволявайте на рутината да ви погълне.

Работа и пари

Ретроградният Меркурий до 20 март може да предизвика забавяния в ежедневните задачи, объркване в графиците и технически проблеми. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че може да се наложи да се върнете към вече свършена работа за корекции. Периодът не е подходящ за стартиране на нови системи, а за подобряване на съществуващите.

Възможно е да усетите спад на концентрацията и повишена умора, което е сигнал да обърнете внимание на здравето си. Стари недоразумения с колеги може да излязат наяве и ще трябва да търсите компромис. Бъдете изключително внимателни към детайлите и проверявайте всичко по няколко пъти, за да избегнете грешки. След 20 март нещата в работата ще започнат да се подобряват. Ако търсите нова работа, Новолунието ще ви донесе увереност и успех.

Здраве

През март трябва да намалите активността и да водите по-умерен начин на живот, за да не се претоварите и да не провокирате стари заболявания. Вашият месечен хороскоп съветва да се придържате към енергоспестяващ режим и да обърнете специално внимание на храненето си. Включете в менюто си повече продукти, богати на витамини и микроелементи.

Физическите натоварвания трябва да бъдат намалени. За поддържане на тонус са подходящи сутрешна гимнастика, ходене пеша и аеробика. Масажите и физиопроцедурите също ще ви се отразят добре, но само след консултация с лекар. Ако искате да отслабнете, обърнете се към диетолог, за да не навредите на здравето си.

Скорпион 10.24 - 11.22

През март животът ви ще бъде изпълнен с яркост и емоционален подем. Вашият месечен хороскоп подчертава, че ще усетите прилив на вдъхновение, което ще ви позволи да се заемете с отдавна отлагани творчески проекти. Вниманието ви ще бъде насочено към романтичните отношения, като е възможно да внесете свежест във връзката си или да имате нови срещи, ако сте свободни.

Ще бъдете по-привлекателни и отворени в общуването. Пълнолунието в Дева на 3 март ще се окаже важен период, в който ще трябва да решавате спешно проблеми и да завършвате проекти. Може да се наложи да направите "чистка" в обкръжението си и да се разделите с някои хора. Новолунието в Риби на 19 март пък ще ви даде възможност да развиете или монетизирате творческите си таланти.

Любов и отношения

След 6 март Венера влиза във вашия 6-ти дом, което ще донесе интензивен личен живот и ярки емоции. Вашият месечен хороскоп предсказва, че ако сте свободни, в живота ви ще влязат нови хора, като е много вероятно да започнете служебен роман. Интересни срещи са възможни и на обществени места като спортни зали или конференции.

Ще цените повече практичната полза от партньорството, отколкото романтичните жестове. Имайте предвид обаче, че заради ретроградния Меркурий не бива да бързате с планове за бъдещето. За обвързаните Скорпиони март носи много радост и позитивизъм. Ще можете успешно да решите битови въпроси, ако поемете инициативата.

Работа и пари

Ретроградният Меркурий до 20 март ще повлияе на работата ви, като може да предизвика проблеми в комуникацията и забавяне на проекти, особено в екип. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че това е подходящ период да се върнете към стари идеи или незавършени проекти и да ги преосмислите, особено ако се занимавате с творчество или бизнес.

Ако обучавате други, може да се наложи да преразгледате методите си на преподаване. В третата десетдневка на месеца ще настъпи промяна и ще имате възможност да реализирате творческите си идеи по нов и необичаен начин. Очакват ви постижения, ако работите в сферата на услугите, развлеченията или с деца. Бъдете креативни и не се страхувайте да експериментирате.

Здраве

През март ще усещате повишен прилив на енергия, но трябва да бъдете внимателни, тъй-като съществува риск от травми и инциденти. Вашият месечен хороскоп съветва да намерите здравословен изход за натрупаното напрежение, като например спорт или творчество. Много сили ще отидат за решаване на битови и финансови въпроси.

Бъдете внимателни зад волана и по време на спорт. Контролирайте апетита си и се хранете здравословно, за да избегнете проблеми с теглото. Ако имате хронични сърдечни заболявания, консултирайте се с лекар. Поддържайте спокойна домашна атмосфера, за да се чувствате добре емоционално.

Стрелец 11.23 - 12.21

През март домът и семейството ще бъдат в центъра на вашето внимание. Вашият месечен хороскоп подчертава, че ще усетите силно желание да подобрите жилищното си пространство, като се заемете с почистване, ремонт или дори по-мащабни промени. Ще се активизират въпроси, свързани с недвижими имоти. Отношенията с близките ще станат по-дълбоки, като ще се стремите да разрешите стари конфликти и да организирате семейни събирания.

Пълнолунието в Дева на 3 март ще насочи вниманието ви към работата и кариерата, като е възможно да получите предложение за нов проект или длъжност. Новолунието в Риби на 19 март ще постави акцент върху дома, ремонта и семейните отношения, като ще ви подтикне да търсите баланс между работата и личния живот.

Любов и отношения

В началото на месеца общуването ви със семейството и приятелите ще бъде доста интензивно. Вашият месечен хороскоп предсказва, че ако посещавате обществени места и се срещате с нови хора, имате голям шанс да намерите човек с близки до вашите възгледи. Като цяло месецът ще е благоприятен за укрепване на личните отношения.

Може да ви се прииска да върнете първите романтични усещания, като организирате пътуване до мястото, където сте се запознали с партньора си. Говорете открито за проблемите си, за да избегнете трудности. Възможно е стар въпрос или обида да се върнат в живота ви, но не бягайте от разговора. Въпросите за възпитанието на децата също ще изискват вашето внимание.

Работа и пари

Ретроградният Меркурий до 20 март ще донесе хаос, ако работите от вкъщи. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че са възможни технически проблеми и трудности с концентрацията, тъй-като границите между личния и професионалния живот ще се размият. Ще се наложи да преразгледате работното си пространство или график, за да възстановите продуктивността си. Може да започнете да преосмисляте кариерните си цели и да търсите професия, която ви носи повече стабилност и време за семейството.

Стари, отложени проекти ще излязат на преден план. Ако се занимавате с недвижими имоти, очаквайте забавяния и бюрократични спънки. Не започвайте нови големи проекти и не взимайте прибързани решения. След 20 март работните въпроси ще се решават по-лесно.

Здраве

Ако спортувате редовно, обърнете внимание на състоянието на гръбнака и китките. Вашият месечен хороскоп съветва, че ако усетите болка, това може да са отгласи от стари травми и ще трябва да се консултирате с лекар.

Не пренебрегвайте и работата на храносмилателната си система и се откажете от вредните храни, особено ако вече сте имали проблеми. Жените е добре да посетят мамолог и гинеколог. Движете се повече – изберете пешеходните разходки пред градския транспорт. Запишете се на плуване, танци или фитнес, за да поддържате добра форма и настроение.

Козирог 12.22 - 01.20

През март ще усетите силно желание да общувате, да обменяте идеи и мнения. Вашият месечен хороскоп подчертава, че това е подходящо време да изразите мислите си, да говорите публично и да споделяте идеи с околните. Вниманието ви ще бъде насочено към хората от вашето най-близко обкръжение – съседи, братя, сестри. Ще бъдете по-мобилни и ще изследвате активно света около вас чрез кратки пътувания и разходки.

Пълнолунието в Дева на 3 март ще ви накара да се борите с предразсъдъците и да преразгледате възгледите си за живота. Новолунието в Риби на 19 март ще засили желанието ви за комуникация и ще ви донесе нови възможности за професионален растеж и изгодни договори. Не се страхувайте да се развивате в различни посоки и да пътувате.

Любов и отношения

След 6 март Венера влиза във вашия 4-ти дом, което може да ви направи по-неуверени и мнителни. Вашият месечен хороскоп съветва, въпреки желанието ви за уединение, да не пренебрегвате семейните връзки, тъй-като именно близките ви могат да ви запознаят с някой специален. Имайте предвид обаче, че заради ретроградния Меркурий е малко вероятно да започнете сериозна връзка.

По-добре изчакайте края на месеца, преди да предприемете активни действия. Периодът е прекрасен за възобновяване на връзка с бивша любов. За обвързаните Козирози месецът ще бъде успешен, с добро разбирателство и общи планове. Ще се наложи да обръщате повече внимание на битови въпроси. В края на месеца бъдете внимателни, за да избегнете скандали с роднини.

Работа и пари

Ретроградният Меркурий до 20 март ще донесе проблеми в работната комуникация. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че са възможни грешки в имейли и документи, както и недоразумения по време на срещи. Очаквайте технически проблеми с компютри и интернет, които ще забавят работата ви. Възможни са и забавяния при пътувания, както и отлагане на срещи.

Четете внимателно всичко, което подписвате, и не бързайте с решенията. Периодът е подходящ за преразглеждане на стари проекти и стратегии. След 20 март работните процеси ще започнат да се нормализират. Новолунието ще ви улесни в установяването на контакти и ще ви даде възможност да започнете нов, перспективен проект, който ще окаже влияние върху кариерата ви.

Здраве

През март ще бъдете по-енергични и активни, но и малко по-лекомислени. Вашият месечен хороскоп предупреждава да не забравяте за здравето си. Не пийте студени напитки, обличайте се топло и пазете гърлото си, за да избегнете настинки. Ако имате хронични заболявания, направете си профилактични прегледи.

За да подсилите имунитета си, водете активен начин на живот, правете гимнастика и посещавайте басейн. Курс с общеукрепващ масаж също ще ви се отрази добре. Хранете се балансирано и избягвайте вредните храни. Грижете се за себе си, за да се чувствате в отлична форма.

Водолей 01.21 - 02.19

През март вниманието ви ще бъде съсредоточено върху личните ви финанси, спестявания и бюджет. Вашият месечен хороскоп подчертава, че ще усетите нужда да преразгледате финансовите си навици и да намерите по-ефективни начини за управление на ресурсите си. Ще се замислите и за своите фундаментални ценности и какво ви носи истинско удовлетворение.

Може да откриете, че старите ви ценности са се променили. Пълнолунието в Дева на 3 март ще ви позволи да погледнете на себе си и на действията си по нов начин. Освободете се от всичко, което ви пречи, за да се почувствате по-уверени. Новолунието в Риби на 19 март ще постави фокус върху материалното благополучие и ще ви насърчи да потърсите нови начини за печелене на пари.

Любов и отношения

След 6 март Венера влиза във вашия 3-ти дом, което може да доведе до проява на интерес от страна на стар приятел или колега. Вашият месечен хороскоп предупреждава, че ако сте свободни, ви очаква бурен, но краткотраен роман, като е възможно дори да се окажете в два паралелни романа едновременно. Заради ретроградния Меркурий, месецът не е подходящ за започване на сериозни връзки.

Възможно е да срещнете стара любов. За обвързаните Водолеи звездите съветват да бъдат по-внимателни и тактични към партньора си. Проблемите, които започнат сега, ще се проточат дълго. Ако имате трудности, обсъдете ги и потърсете компромис. Ще бъдете заети с работа, което ще отнеме от времето ви за любимия човек, но се опитайте да разпределите силите си равномерно.

Работа и пари

Ретроградният Меркурий до 20 март ще акцентира върху финансите, като това не е най-доброто време за нови проекти или големи инвестиции. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че са възможни забавяния при изплащане на заплати и бонуси, както и грешки в изчисленията. Ще се наложи да преосмислите доколко работата ви съответства на ценностите ви и дали трудът ви е справедливо оценен.

Всички финансови документи ще изискват особено внимание, тъй-като са възможни грешки в договори и сметки. Ще се наложи да се върнете към стари финансови планове или проекти, свързани с бюджетиране, за да коригирате грешки. След 20 март нещата ще започнат да се подобряват. Новолунието ще бъде подходящо време за започване на нов важен проект и за проучване на нови начини за инвестиране.

Здраве

През март няма да имате сериозни здравословни проблеми, но е важно да бъдете активни, без да се пренапрягате. Вашият месечен хороскоп съветва тренировките да ви носят положителни емоции. Изберете аеробика, танци или плуване.

Избягвайте строги диети и кулинарни излишества, но се хранете здравословно и разнообразете менюто си. Ако имате проблеми със стомаха, консултирайте се с лекар. Ограничете тестените и сладките изделия, за да не натрупате излишни килограми. Грижете се за себе си, за да се чувствате в отлична форма и добро настроение.

Риби 02.20 - 03.20

Март е вашият месец и ще усетите прилив на енергия, жизненост и оптимизъм. Вашият месечен хороскоп подчертава, че в центъра на вниманието ще бъдете вие самите. Ще размишлявате върху това кои сте, какво искате от живота и как се представяте пред света. Това е отлично време за самопознание и приемане на вашата уникалност. Увереността ви ще нарасне и ще бъдете по-смели и решителни.

Пълнолунието в Дева на 3 март е подходящо време за откровен разговор с любим човек, приятел или колега, като някои проблеми ще се разрешат от само себе си. Новолунието във вашия знак на 19 март ще ви донесе прилив на сили и желание да започнете нещо важно, което отдавна отлагате.

Любов и отношения

След 6 март ще се почувствате по-уверени и ще повишите самооценката си, което ще направи общуването с противоположния пол по-лесно и успешно. Вашият месечен хороскоп предупреждава, че заради ретроградния Меркурий, сега не е подходящо време за започване на нови сериозни връзки. По-добре не бързайте с изводите, а изчакайте. Възможно е в живота ви да се появят хора от миналото, но се опитайте да не повтаряте старите си грешки.

За обвързаните Риби звездите съветват да бъдат по-меки и вежливи към партньора си. Възможно е да проявите упорство и да не чувате доводите на другия, което ще доведе до спорове, особено на финансови теми. Ситуацията в семейството ще се подобри в края на месеца, когато ще успеете да намерите компромис.

Работа и пари

Ретроградният Меркурий до 20 март може да създаде усещането, че усилията ви остават незабелязани, а намеренията ви са изтълкувани погрешно. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че това не е най-доброто време за стартиране на нови инициативи. Възможни са проблеми с комуникацията и технически сривове. Ще се замислите дали работата ви отговаря на вашата личност и дали сте избрали правилната посока.

Може да се наложи да се върнете към стари, отложени проекти. Отложете важните решения за след 20 март, когато Меркурий тръгне в директна посока. Тогава ще се повишат способностите ви в преговорите, ще можете успешно да отстоявате възгледите си и да повишите авторитета си, което може да доведе и до поощрение от ръководството.

Здраве

За родените през март, преди рождения им ден, може да се наблюдава спад на силите и липса на енергия, изразяващи се в неразположение, главоболие и понижен имунитет. Вашият месечен хороскоп съветва да не се пренапрягате и да не се разстройвате за дреболии. След рождения си ден ще се почувствате значително по-добре.

Прекарвайте повече време на въздух и не пренебрегвайте първите симптоми на настинка. Занимавайте се със спорт, но изберете оптимален за вас вид, за да не се преуморите. Активният начин на живот ще ви зареди с енергия и ще подобри самочувствието ви.