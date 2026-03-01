Водата поскъпва в редица градове от днес

От 1 март водата в много градове поскъпва, Комисията за енергийно и водно регулиране реши цените да влязат сила сега със задна дата. Новите цени трябваше да влязат в сила от 1 януари, но бяха отложени заради въвеждането на еврото, предаде БНТ.

Най-сериозен скок ще усетят абонатите в Кърджали, Благоевград и София - между 12 и 14 процента. Промените в цените са заложени още през 2022 г. като част от инвестиционните бизнес планове на дружествата.

В Благоевград водата поскъпва с 12,2%, Бургас с 1,4%, Варна - 6,6%, Велико Търново - 8,8%, Видин - 1%, Враца - 8,9%, Габрово - 8,4%, в Добрич ще плащат с 1,1% по-малко .

В Кърджали водата поскъпва с 13,7%, Кюстендил - 1,1%, в Ловеч - 4,1 %, в Монтана с 3,1 %, в Пазарджик поевтинява с 1 %, в Перник намаление на цената с 3,3%.

Увеличението на цената в Плевен е със 7,3%, Пловдив с 4 %, в Разград с 1,1 %, в Русе с 9,3 %, Силистра с 4,8 %. В Сливен ще плащат с 3,4 % по-евтино. В Смолян водата поскъпва със 7,9%.



В София поскъпването е с 11,8 %. В София област водата поевтинява с 1,1 %.

В Стара Загора водата поскъпва с 2,6 %, в Търговище с 4,7 %, Хасково с 5,6 %. В Шумен водата поевтинява с 0,8 %, в Ямбол с 11,8 %.

"В някои градове ще има по-високи сметки заради новите тарифи. Това няма да се случи навсякъде, а само там, където е заложено в петгодишните бизнес планове - в момента сме в петата година от това планиране. Слабите ВиК дружества, които не постигнаха своите инвестиционни програми, им отнемаме от парите, което ги прави още по-слаби. В същото време добрите оператори, които са инвестирали, получават "бонуси" с по-високи цени, за да стават още по-добри. Основната идея е всички граждани да получават качествена услуга. Трябва обаче да се намери и друг механизъм за постигане на целите от всички ВиК оператори", коментира Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите, цитиран от Нова телевизия.

