Петролен танкер бе поразен при опит за преминаване през Ормузкия проток

РИА
Петролен танкер, плаващ под флага на Палау, е бил ударен край полуостров Мусандам в Оман, ранявайки четирима души, съобщи Центърът за морска сигурност на страната, цитиран от Ройтерс. Атаката идва след удари с дронове в пристанището Дукм в Персийския залив.

Иранската държавна агенция ИРНА заяви, че танкерът "е бил ударен при опит за незаконно преминаване през Ормузкия проток и в момента потъва".

Това е първият път, когато са поразени обекти в или близо до Оман във вълната от ответни удари на Техеран на територията на държавите от Персийския залив, последвала съвместните атаки на САЩ и Израел срещу Иран.

Двадесетчленният екипаж на танкера "Скайлайт" (Skylight), съставен от 15 индийски и петима ирански граждани, е бил евакуиран след атаката, която е била на около 5 морски мили северно от пристанище Хасаб в Мусандам, съобщи Центърът за морска сигурност на Оман в публикация в "Екс". Центърът не уточнява какво е ударило танкера.

Първоначалната информация разкрива, че четирима членове на екипажа са били ранени в различна степен, добавиха оттам.

