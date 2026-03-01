Николай Младенов: ОАЕ са свалили 132 от 137 ракети. 195 са прихванатите дронове

"Искам да дам кратка актуализация за ситуацията в Обединените арабски емирства след последните събития. Министерството на отбраната обяви снощи, че от началото на иранската атака въздушните сили и системи за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили успешно 137 балистични ракети и 209 дрона, насочени към страната. Това показва колко високо е нивото на готовност и колко ефективни са защитните системи тук".

Това посочва в коментар във Фейсбук българският дипломат и върховен представител за Газа Николай Младенов.

Според данните му от 137 ракети – 132 са свалени, 5 са паднали в морето. От 209 дрона – 195 са прихванати, 14 са паднали на територията на страната или във водите, с леки странични щети.

"Падналите отломки са причинили минимални материални повреди на някои граждански обекти, но властите реагираха мигновено – всичко е под контрол, местата са обезопасени, а безопасността на хората е осигурена по най-високия стандарт", коментира Николай Младенов.

"Тази непровокирана атака е грубо нарушение на суверенитета и международното право, страхлив акт, който заплашва мира в региона. Всички страни от региона запазват правото си да защитават територията, гражданите и жителите си по всички необходими начини.

Ситуацията е спокойна. Хората са силни, дисциплинирани и гледат напред. Безопасността е абсолютен приоритет. Моля всички да разчитат само на официални източници и не се поддавайте на слухове. Благодаря ви за подкрепата и разбирането", посочва още той.