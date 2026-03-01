Седмичен ТАРО хороскоп от 2 до 8 март

Овен - Шестица камъни

Успех

През този период вие ще се чувствате като кораб, който се движи в безкрайно море. Внимавайте обаче - корабът не е здрав и пропуска вода. Пренаредете нещата, за да намалите загубите. Погледнете в себе си. Анализирайте своите сънища. Предстои осезаем, но краткосрочен успех. Корените му са здрави, но трябва да полагате усилия и грижи за тях. Напредвайте крачка по крачка. Внимавайте! Нещата се развиват добре, но условията се променят.

Телец – Смърт

Завършек

Период на радикална промяна. Старото умира, идва нещо ново. Пътят напред, пред вас, се разчиства. Промяната е неизбежна и задължителна, дори и да не я искате. Не се обвързвайте с каквото и да е, нещата не са вечни. Това е период на трансформация за вас и освобождението винаги идва, независимо дали го желаете.

Близнаци - Майка на чашите

Майчинство

През този период ще изпитате истинска и божествена любов. Самите вие ще сте източник на тази любов. Ще трябва да се грижите за майка ви или за вашето дете, което по една или друга причина през този период трябва да е близо до вас. Със сигурност няма да се почувствате обременени, напротив, ще усетите, че сте нужни, ценени, уважавани и полезни за най-близките си.



Рак - Тройка камъни

Работа

През този период работата ще върви добре. Ще бъдете обзети от вътрешен импулс и решителност. Творческите ви способности се разгръщат и ще се чувствате удовлетворени от своята кариера. Вярвате в това, което вършите. Заредени сте с енергия като динамо.

Лъв - Баща на мечовете

Лидерство

Ще получите насока и ще имате възможност да взимате мигновени решения. Трябва да изслушвате внимателно съветите на околните. Много от вас ще проявят завиден професионализъм и опит в работата си. Ще бъдете бляскави и разгромяващи, на моменти дори високомерни, но ще проявявате изключителни аналитични способности и вътрешен самоконтрол. Предстои прекрасен период, в който интелектът и вдъхновението ще бъдат до вас.

Дева - Двойка мечове

Мир

Примирие, баланс и хармония очаквайте през този период. Ще можете да си починете след тежката работа. Обременителните задължения са в миналото. Предстои ви период на примирие и разрешаване на доскорошни конфликти. Починете си и се наслаждавайте на спокойствието, което ви обзема.

Везни - Баща на камъните

Пазител

През този период вие ще сте пазител. Пазител на любовта в къщи и хората, които ви заобикалят. Ще се стремите да запазите мира във всяко отношение, както при близкото ви обкръжение, така и във вашето семейство. Съберете сили и кураж да се изправите, дори и срещу хора, които ви карат да се страхувате само за да запазите така нужния ви душевен мир и спокойствие.

Скорпион - Десетка чаши

Успех

Чувство за пълноценност, задоволство и блаженство ще ви съпътстват през този период. У дома ще намирате сигурност, спокойно и приятно съществуване. Чувствате се емоционално задоволени. Радвате се на продължителен успех.

Стрелец - Деветка жезли

Мощ

Голяма сила, вътрешна твърдост, добре укрепена позиция - това са само някои от нещата, които са важни за вас през този период. Изпитвате чувство за сигурност, осъзнавате, че сега е най-точното време за почивка. Вярвате в победата, независимо от моментната ситуация, изчаквате следващото начинание и предизвикателство, което ще ви предложи съдбата.

Козирог - Шестица чаши

Щастие

През този период ще изпитвате удовлетворение от добре свършената работа. Често ще поглеждате към щастливото минало, изпълнено с истински приятелства и контакти. Ще имате възможност да възродите много от тези стари връзки и приятелства. Ще се радвате на добри взаимоотношения с тях и за в бъдеще. Копнежът за успех, който ви е обзел през този период, е много силен. Трябва да сте спокойни и уверени в себе си. Всичките ви мечти ще се материализират в практически резултати. Прекрасен период за всички Козирози.

Водолей - Син на жезлите

Обаяние

През този период енергията буквално ще блика от вас. Ще имате много авантюри, предстоят бързи промени. В действията си ще бъдете абсолютно непредсказуеми. Отворени сте за предизвикателствата на живота. Оптимизъм, възторг и опиянение от даровете на живота ще ви съпътстват през този период.

Риби – Императрицата

Женственост

За дамите: Излъчвайте жизнерадост, сексапил, женственост. Бъдете жена на 100 процента и пръскайте светлина, любов и доброта. Покажете на всички душевната си красота и хармония, които струят от вас през този период. Бъдете самата себе си и не се поддавайте на ласкателства и заблуди. За всички: Внимавайте с хора, които познавате отдавна и ви ласкаят непрекъснато. Не им се доверявайте.

Маг Розали, Телеграф