Тръмп: Иран обяви, че ще удари много силно днес. Техеран: Ще си платите!
"Иран току-що обяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път", заяви президентът на САШ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.
"По-добре да не го правят. Защото ако го направят, то тогава ние ще ги ударим със сила, невиждана досега", добави той в публикация в социалната си платформа "Трут соушъл".
Същевременно председателят на иранския парламент се обърна индиректно към Тръмп и Израел.
"Преминахте червена линия и ще си платите за това", каза Мохамед Бакер Калибаф, цитиран от иранската държавна теливизия.
САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, който на свой ред започна да нанася ответни удари, напомня БТА.
Още по темата:
- » Израел обяви извънредно положение
- » АФП: Кои са US военните бази в Близкия изток, които може да станат обект на ирански удари?
- » Първи световни реакции след атаката срещу Иран
Коментирай
Най-четено от Свят
Последно от Свят