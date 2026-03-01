Тръмп: Иран обяви, че ще удари много силно днес. Техеран: Ще си платите!

"Иран току-що обяви, че ще удари много силно днес, по-силно от всеки друг път", заяви президентът на САШ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"По-добре да не го правят. Защото ако го направят, то тогава ние ще ги ударим със сила, невиждана досега", добави той в публикация в социалната си платформа "Трут соушъл".

“Iran just stated that they are going to hit very hard today, harder than they have ever hit before. THEY BETTER NOT DO THAT, HOWEVER, BECAUSE IF THEY DO, WE WILL HIT THEM WITH A FORCE THAT HAS NEVER BEEN SEEN BEFORE! Thank you for your attention to this matter!” - President… pic.twitter.com/w8uwRA1x5R — The White House (@WhiteHouse) March 1, 2026

Същевременно председателят на иранския парламент се обърна индиректно към Тръмп и Израел.

"Преминахте червена линия и ще си платите за това", каза Мохамед Бакер Калибаф, цитиран от иранската държавна теливизия.

САЩ и Израел предприеха вчера мащабна атака срещу Иран, който на свой ред започна да нанася ответни удари, напомня БТА.



