И бащата на Сияна влиза в политиката: Включва се в изборите с движението си "Сияние"

Лидерът на гражданското движение "Сияние" Николай Попов обяви, че организацията ще участва в предстоящите парламентарни избори чрез коалиция с две партии. Решението идва след серия протести заради бавни и според него компрометирани съдебни процеси, свързани с тежки пътни инциденти.

"Партиите ще бъдат на заден план, те ни дават възможност да реализираме нашите цели и нашата кауза", заяви той в ефира на БНТ.

Той обаче заяви, че няма да прави партия.

"Единствените, които се съгласиха да приемат нашите искания, това са "Волт" и "Общество за нова България". Тези хора не поставиха никакви искания, напротив, казаха, че ще се отдръпнат назад и ще дадат думата и политическия инструмент в ръцете на гражданите", обясни той.

В листите ще има и политически представители на тези партии, за да могат и те да носят отговорност, обясни Попов. Но лисите ще бъдат подредени основно на граждански принцип.

"В листите ще бъде дадено предимство на неправителствени организации, като "Ангели на пътя", които са наши партньори. Ще бъде даден път на нови лица, на млади хора, които не са обременени от системата", каза той.

"Листите ще бъдат основно на граждански принцип. Ще видите една представителна извадка на обществото в това движение, не хора, които ги свързва политиката, а хора, които ги свързва каузата - за спасяване на човешки живот, за правосъдие и за една трайна и видима промяна."

Попов уточни, че формацията няма да се превръща в традиционна партия. Той подчерта, че целта е парламентарно представителство и трибуна за съдебна реформа.

"Ние не се стремим към властта. Искаме да имаме представителство, искаме да имаме парламентарна трибуна и да можем отвътре да променяме системата", заяви Николай Попов.

Той декларира още, че след като прецени, че е свършил работата си, той ще излезе от политиката.

"Аз ще вляза в парламента, ще си свърша работата и когато видя, че това е успешно и е наложено, ще изляза оттам. Нямам намерение да се превръщам в поредния омразен политик", каза той.