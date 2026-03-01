  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +4
Пловдив: +1 / +6
Варна: +3 / +3
Сандански: +7 / +9
Русе: +3 / +3
Добрич: +2 / +3
Видин: +4 / +4
Плевен: +3 / +4
Велико Търново: +1 / +2
Смолян: -3 / -2
Кюстендил: +4 / +6
Стара Загора: +1 / +3

Служебното правителство отложи поскъпването на тол таксите

  • Сподели в:
  • Viber
Служебното правителство отложи поскъпването на тол таксите

АПИ
A A+ A++ A

Увеличението на тол таксите, което трябваше да влезе в сила от 1 март 2026 г., се отлага за неопределено време, реши служебното правителство, за да не се създава напрежение около 3 март.

От 1 март трябваше да влезе в сила новата тарифа на тол таксите. Автомобилните превозвачи вече алармираха за сериозното поскъпване на преминаването по платените пътища за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона. Най-осезаемо поскъпване има при автобусите над 12 тона за автомагистрала, там средното увеличение е от 83 до 167%.

Новата наредба предвиждаше камионите и автобусите в най-ниския клас – тези с най-високи CO₂ емисии – да плащат почти двойно повече спрямо досегашните ставки.

Проблемът, според превозвачите, е че повечето автомобили, произведени преди 2025 г., автоматично се класифицират в най-ниския клас при регистрацията, дори да са с екокатегория Евро 6.

Засега решението е отложено за неопределено време.

#тол такси

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?