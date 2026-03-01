  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +4
Пловдив: +1 / +6
Варна: +3 / +3
Сандански: +7 / +9
Русе: +3 / +3
Добрич: +2 / +3
Видин: +4 / +4
Плевен: +3 / +4
Велико Търново: +1 / +2
Смолян: -3 / -2
Кюстендил: +4 / +6
Стара Загора: +1 / +3

Петър Витанов повежда кандидатдепутатската листа на Румен Радев в Перник?

  • Сподели в:
  • Viber
Петър Витанов повежда кандидатдепутатската листа на Румен Радев в Перник?

Стопкадър/НОВА НЮЗ
A A+ A++ A

Бившият евродепутат Петър Витанов най-вероятно ще води кандидатдепутатската листа на Румен Радев в 14-ти избирателен район Перник. Новината не е официално потвърдена, но все по-честото присъствие на Витанов в миньорския град е ясен знак за това, че именно той ще оглави проекта на Радев.

Петър Витанов бе сред първите, които подкрепиха решението на Румен Радев да напусне президентството и да излезе като лидер на политическия терен.

Той не е непознато име в Перник. По бащина линия корените му са оттук. Догадките, че именно Витанов ще представлява проекта на Румен Радев в миньорския град бяха подсилени от присъствието му на консултациите за определяне състава на РИК.

Пред журналистите тогава той заяви, че един от основните репери на демокрацията е честното провеждане на изборите, а самият той е в залата като гражданин.

Интересна се очертава предстоящата парламентарна битка в Перник, макар че на този етап официално е обявен само водачът на листата на БСП. Това е европейският и световен шампион по борба Иво Ангелов.

Почти сигурно е, че бившият външен министър Георг Георгиев отново ще води листата на ГЕРБ-СДС, както и че Димо Дренчев от "Възраждане” ще запази водачеството си.

Няма яснота засега около листата на "Продължаваме промяната - Демократична България”.

#Петър Витанов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?