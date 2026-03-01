Иран обяви 40-дневен траур след смъртта на върховния си лидер
Иранските власти обявиха 40-дневен обществен траур и седем почивни дни след смъртта на върховния лидер аятолах Сейед Али Хаменей, съобщи държавната информационна агенция ИРНА.
По-рано агенцията предаде, че Хаменей е загинал в резултат на „атака от страна на ционисткия режим и Съединените щати“ в събота сутринта.
„Аятолах Хаменей, върховният лидер на ислямската революция, загина в резултат на атака от страна на ционисткия режим и САЩ в събота сутринта“, цитира ИРНА официалното съобщение.
Преди това за смъртта на иранския лидер съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп.
„Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв“, написа Тръмп в публикация в социалната си платформа „Трут Соушъл“ (Truth Social), като добави, че това е „най-добрата възможност за иранския народ да си върне страната“.
Още по темата:
- » Николай Младенов: ОАЕ са свалили 132 от 137 ракети. 195 са прихванатите дронове
- » Barclays предупреди: Задава се рязък скок в цената на петрола
- » Иран изстреля две ракети по посока на Кипър