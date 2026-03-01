Контрера: ВМРО ще подкрепи Румен Радев на предстоящите избори
Организационният съвет на ВМРО е взел решение на изборите, които ще се проведат на 19 април, организацията да подкрепи проекта, свързан с президента Румен Радев. Това съобщи столичният общински съветник и заместник-председател на ВМРО Карлос Контрера.
„Въпреки че съществуват резерви - както от моя страна, така и от повечето представители на ВМРО-София - уважаваме решението, прието с мнозинство. Личното ми мнение е, че независимо от изборния резултат, червени линии трябва да останат партии и формации извън ГЕРБ и ДПС-НН, както и ПП-ДБ и т.нар. „автентично ДПС на Доган“. Според мен тези политически субекти не бива да бъдат допускани до управление под каквато и да е форма – включително чрез скрита или задкулисна подкрепа за правителство, назначения в регулатори или постигане на квалифицирани мнозинства“, пише Контрера.
Подчертава се, че всяко политическо представителство следва да се изгражда на основата на ясна програма и принципи, за да се избегнат зависимости и задкулисни договорки.
