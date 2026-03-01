Първите щъркели вече летят над Бургас ВИДЕО
Първите щъркели се завърнаха в района на Природозащитен център „Пода“ край Бургас. От екипа на центъра съобщиха, че в небето над влажната зона вече е наблюдавано ято от черно-белите прелетници – един от най-разпознаваемите знаци за настъпващата пролет.
С характерния си бавен и сигурен полет, птиците отново се появиха над крайбрежната зона, където ежегодно гнездят и отглеждат малките си.
Щъркелът традиционно се възприема като символ на пролетта, новото начало и дома. Неслучайно появата му предизвиква инстинктивна усмивка – това е един от първите видими природни сигнали, че сезонът се променя.
От Пода отбелязват, че завръщането на птиците съвпада с периода около 1 март – деня, в който по традиция се поставят мартеници за здраве и късмет. Според народните вярвания те се свалят при първото виждане на щъркел или цъфнало дърво.
Тази година пролетта пристига с криле – над Бургас вече летят първите щъркели.
Още по темата:
- » Младо момче почина по време на състезание в Бургас
- » Човечността е жива! Полицаи, ветеринари и доброволци спасиха куче, блъснато от кола в Бургас
- » Скандалът с козметичните студиа гърми! Разследват още фирми за голите жени