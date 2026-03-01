  • Instagram
Първите щъркели вече летят над Бургас ВИДЕО


Първите щъркели се завърнаха в района на Природозащитен център „Пода“ край Бургас. От екипа на центъра съобщиха, че в небето над влажната зона вече е наблюдавано ято от черно-белите прелетници – един от най-разпознаваемите знаци за настъпващата пролет.

С характерния си бавен и сигурен полет, птиците отново се появиха над крайбрежната зона, където ежегодно гнездят и отглеждат малките си.

Щъркелът традиционно се възприема като символ на пролетта, новото начало и дома. Неслучайно появата му предизвиква инстинктивна усмивка – това е един от първите видими природни сигнали, че сезонът се променя.

От Пода отбелязват, че завръщането на птиците съвпада с периода около 1 март – деня, в който по традиция се поставят мартеници за здраве и късмет. Според народните вярвания те се свалят при първото виждане на щъркел или цъфнало дърво.

Тази година пролетта пристига с криле – над Бургас вече летят първите щъркели.


