Тръмп съобщи, че аятолах Али Хаменей е мъртъв, Техеран потвърди

Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв. Това е справедливост не само за народа на Иран, но и за всички велики американци и за хората от много държави по света, които бяха убити или осакатени от него и неговата банда кръвожадни главорези. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Впоследствие иранските държавни медии потвърдиха смъртта на аятолаха след масивна американско-израелска атака срещу страната, за която президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще продължи с тежки бомбардировки през цялата седмица.

„Той не успя да се укрие от нашето разузнаване и високотехнологичните ни системи за проследяване и, в тясно сътрудничество с Израел, нито той, нито останалите лидери, загинали заедно с него, можеха да направят каквото и да било. Това е най-големият шанс иранският народ да си върне страната. Получаваме информации, че много от представителите на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, армията и други сили за сигурност и полицията вече не желаят да воюват и търсят имунитет от нас. Както казах снощи: „Сега могат да получат имунитет, по-късно ги чака само смърт!“, написа той в социалната си мрежа Truth Social.

„Надявам се Гвардията и полицията мирно да се присъединят към иранските патриоти и да работят заедно, за да върнат величието на страната. Този процес трябва да започне скоро, тъй като не само Хаменей е мъртъв, но и страната беше сериозно разрушена само за един ден, дори срината. Тежките и прецизни бомбардировки ще продължат без прекъсване през цялата седмица или толкова дълго, колкото е необходимо, за да постигнем целта си - мир в Близкия изток и по света“, каза още президентът на САЩ.

Новината за смъртта на Хаменей и масираните удари предизвикаха вълна от реакции в САЩ. Сред най-сигурната МАГА база на републиканците се забелязва известно недоволство и притеснение. Част от поддръжниците на Тръмп се опасяват, че той е престанал да бъде фокусиран върху вътрешните проблеми на Америка, както обещаваше по време на предизборната си кампания, и вместо това стартира нови мащабни военни конфликти.

Въпреки тези настроения, по-голямата част от Републиканската партия застана твърдо зад действията на Белия дом, макар че военната операция срещу Иран бе предприета без предварителното одобрение на Конгреса. Тръмп поясни, че военните действия на САЩ и Израел ще продължат в следващите няколко дни или докато не бъдат постигнати крайните цели на операцията.



