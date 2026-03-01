  • Instagram
Март започва с тихо и слънчево време

Март започва с тихо и слънчево време
Днес преди обяд в по-голямата част на Северна и Източна България ще има ниска облачност и ще бъде мъгливо. Около обяд облачността ще намалява и видимостта ще се подобрява и над повечето райони ще се установи предимно слънчево време. Ще е почти тихо, сочи прогнозата на НИМХ.

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, по Черноморието и в районите с по-трайно намалена видимост – между 6° и 9°, за София – около 14°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

Над Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е от 4°-5° по северното крайбрежие до 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

