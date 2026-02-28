  • Instagram
Иранският министър на отбраната и командващият елитните революционни гвардейци са били убити при израелски удари
Иранският министър на отбраната Азиз Насирзаде и командващият елитния Корпус на гвардейците на Ислямската революция Мохамад Пакпур са били убити при израелски удари, предаде "Ройтерс", като се позова на три източника, запознати с въпроса.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи каза малко след това, че страната му може и да е загубила "един или двама командири, но почти всички високопоставени представители на властите са живи и в безопасност", предава БТА.

По-рано израелската армия обяви, че е взела на мушка представители на иранското ръководство, като е бомбардирала редица места в столицата Техеран, когато е започнала координираната със САЩ атака срещу Иран тази сутрин, отбелязва ДПА.

Иранският върховен ръководител аятолах Али Хаменей и президентът Масуд Пезешкиан са били мишена на съвместните американско-израелски нападения, каза, от своя страна израелски представител, цитиран от "Ройтерс". Той не даде подробности.

По-рано ирански новинарски агенции предадоха, че аятолах Хаменей е бил отведен на сигурно място, а Пезешкиан също е в безопасност.

На сателитна снимка, публикувана от иранския сайт "Сабрин Нюз", се вижда, че резиденцията на иранския върховен лидер в Техеран е напълно разрушена, предаде ДПА.


