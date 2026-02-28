Евакуираха Бурдж Халифа след ракетни удари и експлозии

Бурдж Халифа в Дубай беше евакуирана на 28 февруари 2026 г., след като в целия град бяха докладвани силни експлозии – част от ескалиращия конфликт между САЩ, Израел и Иран.

Ирански ракетни атаки взеха под прицел свързани със САЩ бази в Залива, включително в Катар, Кувейт, ОАЕ и Бахрейн, докато американските и израелските сили нанесоха удари по иранската военна инфраструктура и позиции на ръководството в рамките на операциите „Епична ярост“ и „Лъвски рев“.

В Дубай жителите съобщиха за сирени и бърза евакуация, докато властите прилагаха спешни мерки за безопасност. Министерството на отбраната на ОАЕ осъди ракетния удар като „грубо нарушение на националния суверенитет и международното право“ и потвърди, че най-малко един цивилен е загинал в Абу Даби. Подобни тревоги бяха издадени в Доха, Кувейт Сити и Рияд, като се съобщава за експлозии в множество градове в региона.

Конфликтът парализира цивилния живот и въздушния транспорт. Държавите от Залива, включително Катар, Кувейт и ОАЕ, затвориха въздушното си пространство за неопределено време, докато Израел преустанови всички полети и активира национално извънредно положение. Болници в Израел, като медицинския център „Шеба“, преместиха дейността си под земята, за да продължат грижите за пациентите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди началото на мащабни бойни операции съвместно с Израел, докато израелският премиер Бенямин Нетаняху се закани, че атаките срещу ирански военни и лидерски цели ще продължат „толкова дълго, колкото е необходимо“. Иранските сили отговориха с ракетни залпове, насочени към американските бази в Залива, предупреждавайки, че всички американски интереси в региона са в техния обсег.

Евакуацията на емблематичния небостъргач в Дубай подчертава мащаба на сътресенията за цивилното население в условията на бързо засилваща се война и подчертава заплахата за градските центрове в целия Персийски залив.