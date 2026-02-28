Костадинов: Летище ''Васил Левски" се превръща в легитимна военна цел за Иран

Абсолютно безпрецедентно Гюров забрани на депутатите от "Възраждане" да влязат в Министерския съвет, забрани на мен като председател на парламентарна група да присъствам на Съвета по сигурността. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти.



По-рано парламентарната група на ''Възраждане" блокира входа на МС, където се провеждаше заседание на Съвет по сигурността, свикан от министър - председателя Андрей Гюров на тема ''Ситуацията в Близкия изток''. От партията на Костадинов настояваха да влязат и да участват в работата на Съвета за сигурност, но Гюров бе поканил само редовните членове на Съвета.



"Това, което се случва, е много сериозна заплаха за националната сигурност, която е породена от политиката на предишното правителство и продължава със сегашното правителство, защото разлика няма", заяви още Костадинов.



Лидерът на ''Възраждане" заяви, че летище ''Васил Левски" в София се превръща в "легитимна военна цел за Иран, който в момента отвръща на ударите".



"Иран беше ударен от Израел, но той удари американските бази в Обединените арабски емирства, в Бахрейн, в Катар и в Саудитска Арабия, което е показателно за това, че в състояние на война, в което се намира Иран, той ще отговаря на всички форми на заплахи за неговата сигурност“, допълни лидерът на "Възраждане". По думите му това означава, че летището в София и самата столица "евентуално" ще се превърнат в цел за бомбардиране.



"Министър-председателят погази моите права като депутат, въпреки че аз имам право да присъствам във всяка една държавна или общинска институция. По заповед на Гюров моите права бяха суспендирани“, каза още лидерът на "Възраждане".