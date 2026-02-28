WSJ: Цената на петрола ще се увеличи драстично заради ударите по Иран

Опасенията от ескалация на конфликта в Близкия изток вече се отразяват в котировките на петрола, но реалната реакция на пазара ще стане ясна едва след отварянето на търговията с фючърси на Brent в неделя вечерта по нюйоркско време. От началото на годината референтната цена се е повишила с около 19% – до над 72 долара за барел, преди всичко поради рисковете от възможни прекъсвания на износа от региона. Както пише The Wall Street Journal, най-лошият сценарий за пазара може да бъде блокирането от Иран на Ормузкия проток – дълбоководен проход между Иран и Оман, през който се транспортира почти една пета от цялото количество петрол, което се консумира в света ежедневно. По-рано този месец цените вече скочиха след изявлението на Техеран за частично ограничаване на движението през пролива от съображения за "безопасност“.



Пълното блокиране на пролива е безпрецедентна и сложна задача, отбелязват петролните анализатори. В същото време анализаторите от RBC Capital Markets отбелязват, че Иран вероятно има възможности да атакува танкери в пролива и да минира акваторията.



Ръководителят а отдела за енергийно прогнозиране в Oxford Economics Бриджит Пейн отбелязва, че дори незначителни прекъсвания в корабоплаването, които ще намалят трафика на корабите с 50%, могат да повишат цената на петрола до 84 долара за барел. Пълното спиране на транзита за една седмица би предизвикало скок до 140 долара – шок, сравним с последствията от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.



Според данни на Агенцията за енергийна информация на САЩ, през 2024 г. почти 40% от петрола, преминаващ през пролива, е произхождал от Саудитска Арабия. Кралството разполага с тръбопроводи, които позволяват частично да се заобиколи този възел, но за по-голямата част от обемите няма алтернативни маршрути.



Самият Иран изнася около 1,5 млн. барела на ден и, според анализатори от Kpler, е натоварил танкерите с максимално възможните обеми петрол на фона на засилването на военното присъствие на САЩ. Част от тези обеми вероятно все още нямат купувачи. Китай – основният клиент на Иран – напоследък намалява покупките си от Техеран, като увеличава вноса от Русия.