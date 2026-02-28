Гюров: Няма директна военна опасност за България засега

„Към този час няма директна военна опасност за територията на Република България. България не страна в конфликта”. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров след Съвета по сигурността в МС. Той беше свикан заради ескалацията на ситуацията в Близкия изток.

„Искам категорична да заявя, че страната ни не е част и не участва по никакъв начин в провеждането на военна операция. Не е изисквано предоставяне на българска територия за бойни действия. Няма промяна в степента на бойна готовност на нашите въоръжени сили”, каза Гюров.

Той е категоричен, че няма рискове за живота, здравето и спокойствието на гражданите в страната. МВР и службите за сигурност са предприели необходими мерки, за да гарантират обществения ред. „Няма основание за безпокойство в ежедневието на българското общество", каза служебният премиер.

Той обясни, че в МВнР работи денонощен кризисен щаб. Всички наши дипломатически представителства в региона са в постоянна връзка с българските общности.

„Обсъдени са конкретни планове за евакуация в случай, че обстановката го наложи. Призоваваме нашите сънародници в Иран и съседните държави да следват стриктно инструкциите на местните власти на Министерството на външните работи”, каза Гюров.

Той обясни, че се следят и рисковете от миграционен натиск, а граничните служби са в повишена бдителност. „Институциите работят в пълен синхрон”, увери той.

Служебният военен министър Атанас Запрянов също заяви, че няма пряка военна заплаха за България.

„Не можем да бъдем пряка цел за Иран, няма ударни средства нито в Ново село, нито в Граф Игнатиево, които да са планирани за използване в тази операция. Ние не участваме в тази операция и не е възможно да бъдем таргетирани като такава държава”, каза Запрянов.



