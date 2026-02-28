  • Instagram
Най-малко 57 ученички са загинали при израелска атака срещу училище в южен Иран

Стопкадър
Израелски удар по девическо училище в иранския град Минаб, провинция Хормозган, е причинил смъртта на най-малко 57 убити ученички, а 60 са били ранени, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Губернаторът на провинцията, Мохамад Радмер, потвърди пред ИРНА, че училището „Шаджарейе Таябе“ е било директно атакувано и че немалко момичета са загинали.

Той също така посочи, че 53 ученички все още са под развалините.

Радмер каза, че в училището се провеждат спасителни и помощни операции, добавяйки, че ситуацията със сигурността в града е под контрол.

Трагедията се разиграва на фона на мащабната военна операция на САЩ и Израел срещу Иран. В цялата страна се съобщава за мощни експлозии. В столицата Техеран властите са блокирали пътищата към комплекса на върховния лидер Али Хаменей, докато в града отекват взривове. Първата експлозия е била чута в непосредствена близост до кабинета на Хаменей, за чието местонахождение в момента няма официална информация.

Администрацията на Доналд Тръмп обяви, че ударите са насочени срещу военни обекти, символи на правителството и разузнавателни цели. Президентът Тръмп призова иранския народ да „поеме управлението на своето правителство“, отбелязвайки началото на „нова глава“ в американската намеса в региона.

Докато Израел потвърди, че е започнал атака срещу страната, иранските власти все още не са предоставили официални данни за общия брой на жертвите в национален мащаб, извън трагедията в училището в Минаб. Това е вторият случай за последните осем месеца, в който администрацията на Тръмп използва пряка военна сила срещу Ислямската република.

#Иран

