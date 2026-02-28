  • Instagram
МВнР формира Кризисен щаб заради ситуацията в Близкия изток

МВнР
Във връзка със започналата военна ескалация между Израел и Иран, българското Министерство на външните работи следи ситуацията в 24-часов режим. По указание на министър Надежда Нейнски е формиран Кризисен щаб, съобщават от ведомството.

Служителите му са в постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници, пишат още от МВнР в официална позиция, изпратена до медиите.

"Призоваваме българските граждани в региона да запазят спокойствие и да проявяват бдителност, да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти, както и да следят съобщенията на интернет-страниците на българските посолства и на МВнР. Служителите в българските дипломатически мисии в региона и техните семейства спазват всички необходими мерки за безопасност", пишат от МВнР.

От МВнР приканват намиращите се в региона да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката „Пътувам за, използвайки бутона „Пътувам за“ в горния десен ъгъл на следната уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.


