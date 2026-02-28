Целите на израелските атаки срещу Иран са били върховният лидер, президентът и високопоставени държавници

Целите на израелските атаки срещу Иран в събота сутринта са били върховният лидер на Иран Али Хаменей, президентът на страната Масуд Пезешкиан, както и високопоставени държавни служители и военни, съобщава Times of Israel.

„Израелските удари срещу Иран, нанесени тази сутрин, бяха насочени към върховния лидер Али Хаменей и президента Масуд Пезешкиан“, пише изданието, позовавайки се на неназован израелски служител.

По думите на събеседника на вестника, цел са били също и „други високопоставени представители на режима и военното командване“.

„Резултатите от ударите към момента остават неясни“, отбелязва изданието.

По-рано The New York Times също съобщи, позовавайки се на израелски източници, че основната задача на първата вълна удари на САЩ и Израел срещу Иран е била ликвидирането на колкото се може по-голям брой ирански високопоставени ръководители.

„Според думите на длъжностните лица, те са вярвали, че както и по време на ударите през юни миналата година, ще успеят до известна степен да създадат ефект на изненада. По техни изчисления, опитът за убийство на високопоставените ирански ръководители е трябвало да бъде направен в хода на първата вълна удари. В бъдеще Иран вероятно ще предприеме повече мерки за защита на ръководството си“, отбелязва изданието.

Западните медии по-рано съобщиха, че САЩ и Израел са решили да започнат ударите сутринта, тъй като са смятали, че в Техеран няма да бъдат готови за подобно развитие на събитията, понеже обикновено такива ракетни удари се нанасят през нощта.

В събота от иранското външно министерство заявиха, че властите на Иран са участвали в преговори със САЩ, за да се опитат да избегнат конфликт, но сега са готови за въоръжена съпротива.

Също така иранските медии, позовавайки се на информирани източници, съобщиха, че Пезешкиан не е пострадал по време на сутрешната серия от удари, нанесена от САЩ и Израел.“