Подробен седмичен хороскоп от 2 до 8 март

Овен

На Овните през тази седмица се препоръчва да увеличат усилията си за проработка на своите психологически комплекси или на онези особености на характера си, които на самите вас не ви харесват и които бихте искали да промените, подобрите, усъвършенствате. Може да почувствате потребност от спокойствие и уединение. Възможно е да се уморите от суетата на делничното ежедневие и да ви се поиска да останете насаме със себе си. Намерете време и място, за да осъществите това желание. Това също така е добро време за тези, които се интересуват от езотерични науки, увлечени са по разгадаването на някакви тайнствени и загадъчни явления. Добре е да посещавате психологически тренинги при условия на анонимност. Друга позитивна тема на седмицата е свързана с отношенията в семейството, с близки роднини. Ще можете да обсъдите с членовете на семейството всеки въпрос по конструктивен начин. Очаквайте гости в дома си, възможно е при вас от далеч да пристигнат роднини, на които ще се зарадвате.

Телец

На Телците през тази седмица вероятно им предстои да общуват много и увлекателно. Ако дълго време не сте могли да намерите разбирателство с партньора, то може би има смисъл да се обърнете за съдействие към някакъв посредник, приятел на семейството, който поддържа еднакво уважителни отношения с всеки от партньорите. Също така можете да поканите приятели на гости или да отидете на приятелско парти. Като цяло тази седмица може да бъде свързана с щастливо стечение на обстоятелствата и околните може да ви оказват подкрепа. Много от нещата, за които сте мечтали и които сте искали да получите, могат сами да дойдат при вас, дори без някакво особено усилие от ваша страна. Разчитайте на щастливия случай. Особена роля се отрежда на вашите приятели и приятелки. Те могат да се смятат за ваш талисман за късмет. Възможни са пътувания с приятели и познати на развлекателни мероприятия. Кръгът на вашето общуване ще се разшири. В резултат на това ще можете лесно и бързо да решавате делата си.

Близнаци

На Близнаците през тази седмица звездите съветват да се проявяват по-активно в професионалната дейност и в обществените дела. Вашата персона може да стане по-забележима, да не кажа знаменита, през тези дни. Ще можете да проявите най-добрите си практически качества. Особено това се отнася за тези, които заемат обществено значимо положение. Околните ще се вслушват във вашето мнение, ще се ползвате с голям авторитет. Не е изключено да успеете да постигнете значителни успехи на професионалното поприще. Сега ще можете да предразположите към себе си влиятелни хора, които сами ще поискат да ви окажат подкрепа. Най-успешната тема на седмицата е свързана с ръст на доходите и успешни финансови решения. Вашите финансови възможности ще нараснат толкова, че ще можете да си позволите да направите редица полезни придобивки, за които отдавна сте мечтали.

Рак

Раците през тази седмица могат да проявят необичайно любопитство. Стремежът към знания може да се окаже толкова голям, че това да подтикне някои от вас към началото на самостоятелно изучаване на интересуващите ви теми. Този период благоприятства учението и разширяването на мирогледа. В полезрението ви могат да попаднат много интересни и умни събеседници, в хода на общуването с които ще можете да научите много полезни неща. Засилва се интересът към географските, етническите и религиозните особености в живота на други народи. Това е прекрасно време за пътешествия, туристически пътувания, религиозно поклонение. Ако няма възможност да се отправите на пътешествие, то тази потребност може да се компенсира от общуването в интернет. Активизират се контактите по интернет в социалните мрежи и във форумите. Флиртът в сайт за запознанства може да доведе до стремително развитие на виртуална любов и перспектива за среща в реалния живот. Това е добро време за всестранно личностно развитие.

Лъв

При Лъвовете през тази седмица може да се подобри финансовото състояние. Възможно е да успеете да получите банков заем при изгодни условия или пък да се разплатите по дълговете си. Финансовите ресурси на партньора могат да преминат във ваше разпореждане. Във всеки случай може да почувствате, че е станало много по-лесно да решавате материални въпроси. Може да се вземе ипотека. Ако във вашето семейство на дневен ред стои въпросът за наследство, то е точното време да съберете роднините за обсъждане на тази деликатна тема. Самотните Лъвове могат да се запознаят с представител на противоположния пол. Ще привличате партньорите като с магнит и те ще се появяват около вас. Вашият флирт през тези дни може да се окаже необичайно привлекателен и мамещ. Освен това се засилва вашата интуиция и вие сте способни да действате инстинктивно. Като цяло звездите ви съветват да водите тих и незабележим начин на живот. Добре е да бъдете в уединение и да се занимавате с духовни практики, привеждайки душевното си състояние към равновесие.

Дева

При Девите през тази седмица може да се оформи прекрасно време за урегулиране на всякакви партньорски отношения. В деловото партньорство е добре да се водят преговори. Ако във вашия брак е царяло неразбирателство, то е точното време още веднъж да се опитате спокойно и без емоции да обсъдите всички спорни и неясни досега въпроси. Това е една от онези редки седмици, когато, дори преживели много години в брак, започвате да чувствате към партньора свежия полъх на влюбеността. Също така това е прекрасно време за публична дейност, учение, полагане на изпити, защита на дисертация. По време на туристически пътувания можете да срещнете своята втора "половинка". Ако сте имали виртуален роман с човек, живеещ в друг град или регион, то е точното време да предприемете пътуване за среща на живо. Разчитайте на подкрепа от страна на приятели. Благодарение на посредническите усилия от страна на приятел или приятелка ще можете да се помирите с партньора по брак или по бизнес. При сложни ситуации на помощ ще ви се притекат щастливият случай и верните приятели.

Везни

Везните през тази седмица ще проявят готовност да въведат ред в своя ежедневен живот. Възможно е да ви хареса да чистите в апартамента, да подреждате вещите по рафтовете. Всичко около вас трябва да бъде красиво и да се намира в пълен ред – с такава нагласа ще се заемате с всяка работа. Започнете с анализ на своята дейност и промяна на режима на деня, така че да отсечете цялото време, изразходвано напразно и безцелно. Всъщност вие сте способни да успявате да правите за деня много повече, ако започнете да живеете по оптимален режим. Също така това е добро време за медицински лечебно-профилактични мероприятия. Ако за вас сега е важна кариерата, то това е много успешно време. Можете да се запознаете с влиятелни хора и да ви предложат повишение в длъжност. Въобще тази седмица е благоприятна за всеки, който си поставя конкретна цел и е готов да полага усилия за нейното постигане.

Скорпион

Скорпионите през тази седмица могат да усетят творчески подем. През тези дни ще бъдете способни да действате в свободен режим и да решавате всякакви, дори най-нестандартни задачи. Подобрява се вашето емоционално и физическо състояние. Това е прекрасно време за увлечените хора, имащи свои хобита. Възможно е да се увлечете по някое творческо занимание и да бъдете готови да отделяте за него цялото си свободно време. Способни сте да покажете лични рекорди по време на спортни състезания. В това време може да настъпи разцвет на романтичните чувства. Ако вече сте влюбени, то вашите отношения се развиват стремително и ще усещате пълна хармония с любимия човек. У вас може да възникне спонтано желание да оформите създадените отношения с брак – дотолкова всичко ще изглежда безоблачно и радостно. Ще можете по-добре да разбирате особеностите на характера на любимия човек. Ако имате деца, общуването с тях ще ви достави не по-малко удоволствие. Детето ще ви радва със своите успехи.

Стрелец

Стрелците, въпреки своята неспокойна натура, през тази седмица могат да намерят тиха радост в семейния живот. При необходимост ще можете да намерите подкрепа и разбирателство в семейството. Може да събирате семеен съвет за обсъждане с роднините на най-важните въпроси. Това е особено важно за тези, при които на дневен ред остават нерешени въпроси с покупка на жилище и с наследство. Дружно преминават работите по благоустройството, почистването и ремонта на жилището. Може да възникне и да се засили неудържимо желание да украсявате и благоустроявате своето жилище. За това ще имате някои, макар и скромни, финансови ресурси. Затова вашите усилия по украсяването на дома няма да бъдат твърде разточителни, но задължително ще бъдат направени с добър вкус и оригиналност. Гостите, които ще идват в дома ви, високо ще оценят нововъведенията, настъпили с вашето жилище. Същевременно се старайте да намерите време и място, за да побъдете в уединение, насаме със своите мисли.

Козирог

При Козирозите тази седмица може да премине в интересно, увлекателно общуване с околните хора. Ще бъдете настроени за интензивни контакти и с готовност ще се включвате в общуване с познати, съседи и приятели. Възможно е и вие самите да отбележите за себе си, че около вас се събират много приятни хора с тактично и галантно поведение. Това ще ви позволи лесно и бързо да решавате всякакви свои въпроси, в които могат да се окажат въвлечени други хора. Добре ще върви обучението във ВУЗ или колеж. Могат да ви поканят на развлекателно пътуване на пикник или да прекарате вечерта в клуб на приятелско парти. Всичко това ще направи живота ви по-интересен и изпълнен с приятни впечатления. Използвайте тези дни за натрупване на полезни делови и чисто човешки връзки. Също така това е добро време за възстановяване на отношенията с онези хора, с които по-рано сте общували плодотворно и без общуването с които ви е некомфортно.

Водолей

Темата за финансите и имуществото при Водолеите през тази седмица може да се окаже с първостепенен приоритет. Пред вас могат да се открият нови финансови възможности. Нивото на доходите има тенденция към ръст. Не е изключено да ви дадат премия в размер, превишаващ вашите очаквания. Също така това е добро време за решаване на материални въпроси, свързани с благоустройството на жилището. Отношенията с близки роднини в семейството се подреждат топли и доброжелателни. Роднините могат да ви окажат материална подкрепа. В резултат на това във ваше разпореждане ще се окаже определена сума пари. И вие можете да ги използвате по пряко предназначение – да си купите красиви дрехи или ювелирно украшение. Покупката може да се окаже толкова сполучлива, че още дълго ще ви радва. Ще успеете при работата над текущите дела в трудовия колектив и в домашните ежедневни дела. Вашата сила сега е в умението конструктивно да оценявате обстановката и да вземате единствено верните оптимални решения.

Риби

На Рибите през тази седмица се препоръчва да проявят максимум инициатива и самостоятелност. При вас през тези дни се засилва интелектуалната активност в съчетание с чувство за отговорност. Затова вашите действия обещават да станат успешни, а съжденията – верни. Това ще придаде на настроението ви особен оптимизъм и обаяние. Добро време за това, да помислите за своята външност и да промените нещо в имиджа си. Това особено се отнася за жените. Вашите експерименти с прическата, стила на грима, цвета на косата и облеклото могат да се окажат неочаквано смели и оригинални. Нещо от тези промени може да влезе във вашия постоянен стил. Укрепват се деловите връзки, повишава се степента на информираност за случващите се около вас събития. Всичко това способства за ръста на вашия авторитет в обществото, способността да оказвате все по-нарастващо влияние върху хората от своето обкръжение. Студентите прекрасно ще се проявят в учението. Успешно се подреждат вашите романтични отношения