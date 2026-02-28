ВИДЕО Иран обяви, че е атакувал 4 американски военни бази в Близкия изток

Иранската армия обяви, че е извършила днес нападения срещу четири американски военни бази в Близкия изток, предаде ДПА.

Става въпрос за бази в Катар, Бахрейн, Кувейт и ОАЕ.

По-рано иранската държавна телевизия потвърди официално, че силите на Техеран са нанесли ракетен удар по щаба на Пети американски флот в столицата на Бахрейн - Манама.

Израел и САЩ днес нанесоха съвместно удари по Иран, като Пентагонът обяви, че операцията е наречена "Епичен гняв".

Multiple explosions rocked central Tehran. pic.twitter.com/sZzPuRcZvV — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) February 28, 2026



