Боливия: Най-малко 20 загинали след катастрофа на военен самолет пълен с пари

Най-малко 20 души загинаха, след като боливийски военен транспортен самолет, превозващ току-що отпечатани банкноти, се разби при опит за кацане близо до Ла Пас, потвърдиха полицията в петък. Самолетът C-130 Hercules, произведен от Lockheed Martin, излезе от пистата на Международното летище Ел Алто и удари няколко автомобила на близкия булевард, оставяйки след себе си разруха и хаос. Кадри от местни медии показаха разкъсания самолет, разпръснат по пътя, и хора, бързащи да съберат парите, разпилени от самолета, което накара властите да използват сълзотворен газ и да въведат контрол върху тълпата.

По-късно служителите изгориха част от събраните банкноти, като Министерството на отбраната обяви, че парите нямат официални сериен номер и нямат законна покупателна способност. Притежаването или използването на тези банкноти се счита за престъпление според боливийското законодателство. Очевидци описаха ужаса на сцената: 60-годишната продавачка Кристина Чоке разказа, че тежка градушка и мълнии съвпаднали с катастрофата, а отломки, включително гума, ударили колата ѝ и ранили дъщеря ѝ.

Министерството на отбраната на Боливия обяви, че ще започне официално разследване на катастрофата. Полковник Рене Тамбо от полицейското отделение за убийства в Ел Алто съобщи за около 20 смъртни случая, като отбеляза, че точният брой може да се увеличи, докато полковник Павел Товар от Националната пожарна служба по-рано съобщи за 15–16 загинали. Министерството на здравеопазването потвърди, че поне 28 души са били ранени.

Самолетът е излетял от Санта Крус, най-големият град и икономически център на Боливия, преди да се опита да кацне в високопланинския град Ел Алто, разположен на около 3 650 метра надморска височина. Властите по въздушна навигация разследват дали катастрофата е станала по време на заход за кацане или по време на друга критична фаза на полета, докато спешните служби работят за потушаване на пожари и оказване на помощ на ранените. Болници в Ел Алто стартираха кампании за кръводаряване, за да подпомогнат пострадалите.

Хаотични сцени се разиграха след катастрофата, тъй като разпръснатите банкноти привлякоха тълпи от местни жители, опитващи се да съберат парите. Полицията реагира с водни струи и кордони, за да осигури мястото на катастрофата. Прокуратурата на Ла Пас съобщи, че бизнеси в района също са били атакувани от хора, използващи безредиците, като 12 души са арестувани за обири.

Инцидентът се нарежда сред най-смъртоносните авиационни катастрофи в Боливия през последните години и повдигна опасения за безопасността на военните полети на високопланинските летища. Властите продължават разследването както на причините за катастрофата, така и на пълния брой жертви, включително дали загиналите са били пътници на самолета или цивилни, ударени на булеварда. Министерството на отбраната все още не е публикувало допълнителни оперативни подробности за военния полет.