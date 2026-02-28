Запрянов: У нас няма ударни сили, които да бъдат използвани за удари срещу Иран

Най-вероятно преговорите в Женева не са довели до необходимия резултат, заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов пред bTV.

Реакцията на нашата държава винаги е била за мирно решаване на този въпрос, ние апелираме за деескалация на напрежението, каза Запрянов.

България не участва в тази операция по никакъв начин, уточни той. Самолетите от логистичния елемент, които са на летище "Васил Левски", цистерните за зареждане във въздуха, продължават да са на летището.

У нас няма ударни сили, които да бъдат използвани за удари срещу Иран, това са логистични самолети, уточни Запрянов.

Премиерът реши и ще свика Съвета за сигурност по-късно днес, ще бъдат уведомени и службите, които ще докладват оценките.

"За въоръжените ни сили не произтича нищо от това, което става, ние не сме страна в тази операция", заяви още Запрянов.



