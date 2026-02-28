Удар по джоба: Марулята поскъпна до € 1 за бройка, семена и торове - 100% нагоре

В сезона на Великденските пости по пазарите най-много се търсят зелените салати. На пазара цените на марулите са скочили двойно, съобщава Нова тв.

Цените на марулите на общинския пазар в Асеновград варират от 77 цента до 1 евро за бройка. Цената им е двойно по-висока в сравнение с миналата година. Домат струва повече от 2.50 евро за килограм, цените на краставиците също са високи.

Ангел Панев е оранжериен производител в пловдивското село Чешнегирово. От 40-години отглежда марули и репички. Тази година е засял 13 оранжерии. И въпреки, че марулята не е капризна култура, разходите ѝ за производството са скочили.

Панев разказва, че цените на семената и торовете са се увеличили със 100%. Тази зима е засял само къдрава маруля, защото обикновената права се търси по-малко на пазара. Това е защото тя е по-мека, по-крехка и по-вкусна. Зелената салата от маруля, лук, репичка и краставица излиза около 3,14 евро.



