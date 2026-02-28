  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +5
Пловдив: +3 / +7
Варна: +2 / +5
Сандански: +6 / +12
Русе: +1 / +6
Добрич: +1 / +4
Видин: +3 / +9
Плевен: +2 / +8
Велико Търново: +1 / +6
Смолян: -2 / +2
Кюстендил: +3 / +10
Стара Загора: +2 / +5

Удар по джоба: Марулята поскъпна до € 1 за бройка, семена и торове - 100% нагоре

  • Сподели в:
  • Viber
Удар по джоба: Марулята поскъпна до € 1 за бройка, семена и торове - 100% нагоре

БТА
A A+ A++ A

В сезона на Великденските пости по пазарите най-много се търсят зелените салати. На пазара цените на марулите са скочили двойно, съобщава Нова тв.

Цените на марулите на общинския пазар в Асеновград варират от 77 цента до 1 евро за бройка. Цената им е двойно по-висока в сравнение с миналата година. Домат струва повече от 2.50 евро за килограм, цените на краставиците също са високи.

Ангел Панев е оранжериен производител в пловдивското село Чешнегирово. От 40-години отглежда марули и репички. Тази година е засял 13 оранжерии. И въпреки, че марулята не е капризна култура, разходите ѝ за производството са скочили.

Панев разказва, че цените на семената и торовете са се увеличили със 100%. Тази зима е засял само къдрава маруля, защото обикновената права се търси по-малко на пазара. Това е защото тя е по-мека, по-крехка и по-вкусна. Зелената салата от маруля, лук, репичка и краставица излиза около 3,14 евро.


Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Бизнес
Последно от Бизнес

Всички новини от Бизнес »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?