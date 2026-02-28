  • Instagram
Извънредно: Премиерът Андрей Гюров свиква Съвета по сигурността заради Израел и Иран

Министър-председателят Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността днес в 13 часа. На заседанието ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток.

Повод за спешната среща е рязкото изостряне на конфликта между Израел и Иран и опасенията от разрастване на военните действия в региона, съобщиха от пресслужбата на МС.


