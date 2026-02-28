ВИДЕО Тръмп потвърди: САЩ започнаха мащабна военна операция срещу Иран ОБНОВЕНА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали военна операция срещу Иран. Той я дефинира като мащабна бойна операция, предаде Ройтерс.

„Нашата цел е да защитим американския народ, като премахнем непосредствените заплахи, идващи от иранския режим“, каза Тръмп във видео, споделено в социалните мрежи.

Той каза, че Иран се е опитал да възстанови ядрената си програма след ударите, които му нанесоха Израел и САЩ през юни и че САЩ няма да позволят Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Подобно нещо Тръмп вече заяви и в Речта си за състоянието на съюза на 24 февруари.

Тръмп каза днес, че САЩ ще унищожат корабите на Иран и че ще изравнят със земята ракетната индустрия на тази страна. Президентът на САЩ заяви, че Иран са създали ракети, които застрашават американците и други страни.

По-рано днес световните агенции и американски медии, сред които „Ню Йорк таймс“ съобщиха, че САЩ нанасят удари по Иран по въздух и от морето.

Експлозии отекнаха на много места днес в Техеран и редица други ирански градове. Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че Израел е започнал да нанася превантивни удари по Иран, за да предотврати заплаха от страна на Иран за Израел.

Заради тази операция Израел въведе извънредно положение и задейства превантивно сирените. Израелското въздушно пространство е затворено, отменят се учебните занятия, служителите ще работят дистанционно, а събиранията на публични места са забранени.

Иран предупреди, че ще отговори силно на нанесените удари.

А ирански медии, сред които Фарс, Тансим и ИРНА съобщиха, че иранското въздушно пространство също е затворено. ИРНА пояснява, че то ще остане затворено за шест часа.