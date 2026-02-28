Гърция под блокада от масови стачки и протести

Транспортен хаос, протести и стачки ще обхване Гърция днес. Причината – отбелязването на третата годишнина от най-смъртоносната влакова катастрофа в историята на страната, пише Greek City Times.



Най-големите възпоменателни митинги са организирани в Атина и Солун, в десетки по-малки градове хората също ще почетат паметта на жертвите. При сблъсъка на два влака край Темпи през 2023 година загинаха 57 души, много от които студенти. Катастрофата става малко преди полунощ, като пътнически влак се удря челно в товарна композиция.



Трета поредна година гръцкото общество търси отговорите защо се е случила трагедията и иска сурови наказания за виновните. В днешните протести се включват няколко профсъюза, спират влаковете в цялата страна, за 24 часа няма да се движат и фериботите. Точно в 12 на обяд ще се проведат и двата големи митинга в Атина и Солун.



Заради очаквания транспортен хаос от българското външно министерство предупредиха пътуващите за и в Гърция да имат предвид затрудненията в придвижването и евентуалното блокиране на основни улици и булеварди в столицата и Солун.

