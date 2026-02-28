  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +5
Пловдив: +3 / +7
Варна: +2 / +5
Сандански: +6 / +12
Русе: +1 / +6
Добрич: +1 / +4
Видин: +3 / +9
Плевен: +2 / +8
Велико Търново: +1 / +6
Смолян: -2 / +2
Кюстендил: +3 / +10
Стара Загора: +2 / +5

Почивните дни започват със слънчево време

  • Сподели в:
  • Viber
Почивните дни започват със слънчево време
A A+ A++ A

В сутрешните часове на съботния ден на отделни места в котловините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 1°, в София - около минус 3°. През деня ще бъде предимно слънчево. Все още сутринта над източните райони ще има значителна облачност, която до обяд ще намалее и там ще се установява предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в Югозападна България - до 15°, в София - около 11°.

Над Черноморието сутринта ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалява и в следобедните часове ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 6°-7°. Температурата на морската вода е 4°-5° по северното крайбрежие и 6°-7° по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.


#времето

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?