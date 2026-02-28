НА ЖИВО: Израел и САЩ удариха Иран, експлозии разтърсиха Техеран

Израел започва това, което определя като превантивен удар срещу Иран, предизвиквайки бърза ескалация на напрежението в региона. В Техеран се съобщава за множество експлозии, а Израел обявява извънредно положение в цялата страна в очакване на възможен ответен удар. Сирени за въздушна тревога звучат в израелските градове, докато властите предупреждават за потенциални удари от ракети и дронове. Ситуацията се развива динамично.

#САЩ & #Израел срещу #Иран - Основни развития към 11:00 ч.

▶️Продължават експлозиите и ракетните удари в Техеран, като сведения идват и от градовете Кум, Исфахан, Бушер и Керманшах.

▶️Ирански ракети и дронове са изстреляни към Израел, пуснати са сирени и са активирани израелските противовъздушни системи.

▶️САЩ и Израел провеждат съвместни удари срещу Иран, включително въздушни и морски операции; американски служители потвърждават бойни действия в рамките на поне няколко дни.

▶️Израел е затворил въздушното си пространство за граждански полети; страни от Залива – Катар, Кувейт и ОАЕ – също затвориха въздушното си пространство.

▶️В Техеран са съобщени нарушения на комуникациите и интернет

▶️70 000 резервисти на ЦАХАЛ са мобилизирани в Израел във връзка с иранската ракетна активност.

▶️Съобщава се за експлозии във военноморски обекти на САЩ в Бахрейн и в регионални бази в Катар и ОАЕ; системите "Пейтриът" са прихванали ракети над Катар.

▶️Иранските медии съобщават за удари по правителствена и военна инфраструктура, включително Министерството на правосъдието и района на президентския дворец в Техеран.

▶️Президентът Тръмп подчерта целта на САЩ да неутрализират иранските ракетни възможности, да унищожат техния флот и да предотвратят разработването на ядрено оръжие.

▶️Регионалното напрежение нараства, с експлозии в Рияд, Саудитска Арабия, и опасения, че Ливан може да бъде въвлечен в конфликта заради връзките на Хизбула с Иран.

НА ЖИВО (до 12:00ч):

Първата вълна от съвместните удари на САЩ и Израел е била насочена към високопоставени ирански служители с цел „ отрязване на главата “ на режима.

“ на режима. Израелски източници съобщават за „ голям успех “ при убийствата, като няколко високопоставени ирански лидери са били убити.

“ при убийствата, като няколко високопоставени ирански лидери са били убити. Иран е уведомил Ирак, че възнамерява да удари американски военни бази в страната.

Израел е призовал 70 000 резервисти на ЦАХАЛ, тъй като конфликтът с Иран ескалира.

Бахрейн съобщава, че обслужващият център на Пета американска флота е бил ударен при ракетна атака.

В Рияд, Саудитска Арабия, е бил чут взрив

Страните от Залива, включително Катар, Кувейт и ОАЕ, затвориха своето въздушно пространство заради нарастващото напрежение.

Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, критикува САЩ, като заяви, че ядрените преговори с Иран са били прикритие за военни действия. Той обвини Вашингтон, че използва преговорите като „ прикриваща операция “ и твърди, че „ никой не е искал да се споразумее за нищо “.

“ и твърди, че „ “. Иран е ударил военното съоръжение на Военноморските сили на САЩ (Naval Support Activity) в Бахрейн, като на пристанището Мина Салман се съобщава за експлозии и много дим

Експлозии са докладвани и в Бахрейн, Абу Даби (ОАЕ) и Катар, насочени към регионални военни обекти на САЩ. Министерството на вътрешните работи на Бахрейн издаде извънредно предупреждение, призовавайки гражданите да се укрият на безопасни места.

Съобщава се за екзплозии в Риад, Саудитска Арабия

Катар съветва всички жители да останат на закрито, далеч от военни обекти, чрез мобилни известия.

Първоначални съобщения посочват експлозия в Кувейт

Иран многократно отричаше, че преследва ядрено оръжие. Президентът Пезешкиан и заместник-външният министър Казем Гарабабади подчертаха, че Иран няма да инвестира в създаването на ядрени оръжия и ще продължи да подкрепя мирния ядрен енергиен сектор.

Министерството на отбраната на Катар съобщава за прихващане на иранска ракета чрез система за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Висш ирански служител предупреди, че всички американски и израелски активи в Близкия изток вече се считат за законни цели, добавяйки, че няма „ червени линии “ и обещава неограничен отговор на съвместните удари на САЩ и Израел.

“ и обещава неограничен отговор на съвместните удари на САЩ и Израел. Няколко авиокомпании спряха полетите си в региона: Wizz Air прекрати полети до Израел, Дубай, Абу Даби и Амман до 7 март; Lufthansa спря полети до Дубай, Тел Авив, Бейрут и Мускат; KLM анулира полети до Тел Авив; Oman Air спря полети до Багдад; Русия прекрати полети до Иран и Израел; Кувейт спря полети до Иран; Ирак затвори въздушното си пространство; Израел спря всички граждански полети.

Хутите обявиха, че ще възобновят атаки върху корабоплаването в Червено море

Реза Пахлави, син на последния ирански шах, твърди, че иранският режим се разпада, и заявява: „ Много близо сме до окончателна победа. Искам да бъда до вас възможно най-скоро, за да можем заедно да възстановим и реконструираме Иран .“

.“ Ислямската революционна гвардия на Иран (IRGC) потвърждава, че е изстреляла ракети и дронове към Израел в отговор на ударите на САЩ и Израел. IRGC описва атаките като „ първа вълна от широкомащабни ракетни и дронови удари “ срещу това, което нарича „ окупираните територии. “

“ срещу това, което нарича „ “ Северен Израел беше разтърсен от експлозии, след като армията активира системите за противовъздушна отбрана, за да прихване приближаващи ирански ракети след съвместната ударна операция на САЩ и Израел срещу Иран. Няма потвърдени щети или жертви.

Netblocks съобщава, че интернет връзката в части от Иран, включително Техеран, функционира на едва 54% от нормалното ниво

Израелската армия потвърждава, че е изстреляна допълнителна серия ракети към Израел

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заявява, че атаките са предназначени да премахнат „ екзистенциалната заплаха “ от Иран и подчертава, че съвместната операция на САЩ и Израел създава условия иранският народ да поеме контрола върху собственото си бъдеще, като похвали Тръмп за „ историческото му лидерство “.

“ от Иран и подчертава, че съвместната операция на САЩ и Израел създава условия иранският народ да поеме контрола върху собственото си бъдеще, като похвали Тръмп за „ “. Авиокомпаниите избягват иранското въздушно пространство след продължаващите атаки, което води до смущения в регионалните и международните полети.

Анализатори посочват, че Съединените щати изглежда подготвят почвата за революция в Иран, този път чрез открити военни действия, а не чрез тайни операции, като президентът Тръмп признава възможността за жертви като част от конфликта.

Иранските държавни медии съобщават, че Техеран се готви да „ отмъсти “ на Израел, предупреждавайки за силен отговор.

“ на Израел, предупреждавайки за силен отговор. Израелската армия потвърждава, че ракети са били изстреляни от Иран към израелска територия, предизвиквайки сирени в няколко района. Властите призовават населението да следва инструкциите на Командването за защита на дома, докато израелските военновъздушни сили прихващат и атакуват приближаващите заплахи.

Полският премиер Доналд Туск потвърждава, че полските граждани, включително служителите на посолството в Техеран, са в безопасност и че властите са подготвени за различни сценарии на фона на ескалиращия конфликт.

Американски представител заяви, че Съединените щати планират продължителна военна операция срещу Иран, в рамките на поне няколко дни.

В Ливан нараства загрижеността за възможна ескалация, след като израелската армия извърши въздушни удари в долината Бекаа, район, който страната смята за оперативна база на Хизбула. Ливанските власти се опасяват, че страната може да бъде въвлечена в по-широк конфликт между Израел, Иран и САЩ, предвид стратегическите връзки на Хизбула с Техеран.

Все още няма официално изявление от иранското правителство, въпреки че агенция Фарс съобщава за удари в няколко града, включително Техеран, Ком и Исфахан, като целите са основни летища и районът на Пастьор близо до президентския дворец. Извършват се евакуации на ранени, но няма потвърждение за жертви сред високопоставени служители.

Президентът Тръмп потвърди, че целта на САЩ е да унищожат ракетната програма на Иран, да анулират флота му и да предотвратят дестабилизацията на региона чрез проксита, като подчерта, че Иран никога няма да получи ядрено оръжие.

Според източници, удари на САЩ може да са насочени към „ обезглавяване “ на иранския режим, като се концентрират върху райони, където върховният лидер аятолах Али Хаменей може да се укрива, с цел отстраняване на ръководството и проверка на последствията. Някои държави предупредиха САЩ, посочвайки несигурността относно управлението след ударите.

“ на иранския режим, като се концентрират върху райони, където върховният лидер аятолах Али Хаменей може да се укрива, с цел отстраняване на ръководството и проверка на последствията. Някои държави предупредиха САЩ, посочвайки несигурността относно управлението след ударите. Критиците в движението MAGA на Тръмп определят атаката като „ глупава чуждестранна война “ и предупреждават, че евентуални американски жертви могат да увеличат вътрешното напрежение върху президента, който се кандидатира с обещание за край на ненужните външни конфликти.

“ и предупреждават, че евентуални американски жертви могат да увеличат вътрешното напрежение върху президента, който се кандидатира с обещание за край на ненужните външни конфликти. Тръмп определи операцията като защитна мярка, заявявайки, че съвместните удари на САЩ и Израел са предназначени да отстранят „ непосредствените заплахи “ от иранския режим и да защитят американския народ.

“ от иранския режим и да защитят американския народ. Президентът Доналд Тръмп призна възможността за жертви, заявявайки, че такива загуби „ често се случват по време на война “, но подчерта, че операцията е насочена към " осигуряване на бъдещето ".

“, но подчерта, че операцията е насочена към " ". Тръмп обяви, че САЩ ще унищожат ракетните способности на Иран, „ разрушавайки ракетната им индустрия до основи “ и унищожавайки техния военноморски флот.

“ и унищожавайки техния военноморски флот. Той подчерта, че операцията е част от мащабни и непрекъснати усилия за предотвратяване на заплахи от Иран, описван като „ зла и радикална диктатура “, срещу Съединените щати.

“, срещу Съединените щати. Тръмп обвини Иран, че се опитва да възстанови ядрената си програма и да разработи ракети с голям обсег, способни да достигнат американска територия.

Той заяви, че дипломатическите усилия са се провалили, като посочи, че Иран „ просто искаше да упражнява злото “ и е отказал сделка.

“ и е отказал сделка. Президентът подчерта, че САЩ повече няма да търпят „ масовия терор “ на Иран, като обяви, че основните бойни операции срещу страната официално са започнали.

“ на Иран, като обяви, че основните бойни операции срещу страната официално са започнали. Тръмп определи целта като защита на американския народ чрез отстраняване на непосредствените заплахи, идващи от иранския режим.

President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran: pic.twitter.com/LimJmpLkgZ — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

Американски служител потвърди пред TWZ, че американските сили активно нанасят удари по Иран, включително координирани атаки от въздуха и морето.

Иранската държавна медия IRNA изглежда е била хакната и е публикувала съдържание, наподобяващо антиправителствена пропаганда.

Съобщава се, че изтребители са изстреляли ракети над Ирак преди минути.

Израелски представител заяви, че са подготвени интензивни съвместни удари за първите четири дни, като предупреди, че Техеран „ няма да изглежда същият на следващия ден “. Мобилните мрежи в множество райони на Техеран в момента не работят, което пречи на обажданията; възможни са и прекъсвания на интернет връзката.

“. Мобилните мрежи в множество райони на Техеран в момента не работят, което пречи на обажданията; възможни са и прекъсвания на интернет връзката. Експерти предполагат, че Израел е повлиял върху решението на САЩ да ударят Иран. Мехран Камрава, директор на отдел „Ирански изследвания“ в Арабския център за изследвания и политически анализи, посочи, че решителната позиция на Израел за саботиране на преговорите между САЩ и Иран е указал натиск върху президента Доналд Тръмп да разреши военни действия.

Скорошните опити за предотвратяване на конфликта, включително разговори преди само два дни, посредничени от министъра на външните работи на Оман с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, не успяха да спрат конфронтацията.

Въздушното пространство на Израел е затворено, а източници от сигурността потвърдиха, че Израел и САЩ са заключили, че няма останал път за дипломация, което е довело до настоящите удари.

Съобщава се за експлозии в района на летище „Мехрабад“, както и около правителствени сгради и Министерството на правосъдието в Техеран.

Израелският Channel 13 определя операцията като координиран удар между САЩ и Израел.

Съобщава се и за взривове в Дамаск и в иранския град Кум, докато полетите над въздушното пространство на Ирак са преустановени.

Втора вълна от експлозии разтърси Техеран, като първоначалните информации сочат възможни атаки в Керманшах и Исфахан.

Иранските власти обявиха пълно затваряне на въздушното пространство на страната до второ нареждане.

По местни данни сирени се чуват и в Доха, Катар.

Американски представител заяви пред „Ал Джазира“, че се очаква ударите срещу Иран да бъдат мащабни.

Ирански медии съобщиха за въздушни удари в Кум, Исфахан и Бушер.

Един от ударите изглежда е насочен към район в близост до централата на Организацията за атомна енергия на Иран.

Сирени за въздушна тревога звучат в цял Израел, като армията призова жителите да останат в близост до защитени помещения заради риск от изстрелване на ракети към страната.

В изявление в Telegram израелската армия съобщи, че сирените са задействани, за да подготвят населението за възможни ракетни атаки.

Властите преминаха от режим на „ пълна активност “ към „ жизненоважна дейност “, нареждайки затварянето на училищата, забрана на обществени събирания и спиране на повечето работни дейности, с изключение на критичните сектори.

“ към „ “, нареждайки затварянето на училищата, забрана на обществени събирания и спиране на повечето работни дейности, с изключение на критичните сектори. Посолството на САЩ в Катар разпореди на целия персонал да остане на място и призова американските граждани в страната да направят същото до второ нареждане след израелските удари по Иран.

Американски представител потвържди, че военни удари на САЩ срещу Иран са в ход, което показва пряко участие на Вашингтон в операцията.

Според The Wall Street Journal Съединените щати участват в атаката и извършват собствени удари съвместно с Израел.

Ирански местни медии съобщиха, че въздушни удари са били насочени към президентската сграда и голям правителствен комплекс.

Израел затвори въздушното си пространство за граждански полети, съобщи транспортният министър Мири Регев.

В Техеран се чуват множество експлозии, включително в централната част на града, като над някои райони се издига дим. Кореспондент на „Ал Джазира“ съобщи за взривове в централни квартали, а иранските държавни медии потвърдиха няколко детонации.

Според агенция Fars ракети са поразили райони около улиците „Университетска“ и „Джомхури“. По-късно се съобщи за нови експлозии в северния квартал „Сейед Хандан“, както и в района „Пастьор“, където свидетели са видяли изтребители над града. Жители на западен Техеран също съобщиха, че са чули поне два мощни взрива.

Министърът на отбраната на Израел Израел Кац заявява, че страната е извършила „ превантивен “ удар срещу Иран с цел неутрализиране на " възприемани заплахи ". Израелският Channel 12 съобщи, че операцията се провежда съвместно със Съединените щати след седмици на засилено напрежение и военни разполагания в региона.

“ удар срещу Иран с цел неутрализиране на " ". Израелският Channel 12 съобщи, че операцията се провежда съвместно със Съединените щати след седмици на засилено напрежение и военни разполагания в региона. В Израел е обявено национално извънредно положение заради очаквания за ответни действия. Властите предупреждават за възможни ирански контраатаки с дронове и балистични ракети.

Израелските отбранителни сили задействаха сирени за въздушна тревога в цялата страна и изпратиха предварителни сигнали до мобилните телефони с инструкции гражданите да останат близо до защитени пространства. Военните определят мярката като превантивна подготовка на цивилното население.

Наложена е временна забрана за учебни занятия, обществени събирания и повечето работни дейности, като изключения се допускат единствено за жизненоважните сектори. Въздушното пространство на Израел остава затворено до второ нареждане.

Ситуацията остава динамична и се очакват нови развития.