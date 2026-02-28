НА ЖИВО: Израел и САЩ удариха Иран, експлозии разтърсиха Техеран
Израел започва това, което определя като превантивен удар срещу Иран, предизвиквайки бърза ескалация на напрежението в региона. В Техеран се съобщава за множество експлозии, а Израел обявява извънредно положение в цялата страна в очакване на възможен ответен удар. Сирени за въздушна тревога звучат в израелските градове, докато властите предупреждават за потенциални удари от ракети и дронове. Ситуацията се развива динамично.
#САЩ & #Израел срещу #Иран - Основни развития към 11:00 ч.
▶️Продължават експлозиите и ракетните удари в Техеран, като сведения идват и от градовете Кум, Исфахан, Бушер и Керманшах.
▶️Ирански ракети и дронове са изстреляни към Израел, пуснати са сирени и са активирани израелските противовъздушни системи.
▶️САЩ и Израел провеждат съвместни удари срещу Иран, включително въздушни и морски операции; американски служители потвърждават бойни действия в рамките на поне няколко дни.
▶️Израел е затворил въздушното си пространство за граждански полети; страни от Залива – Катар, Кувейт и ОАЕ – също затвориха въздушното си пространство.
▶️В Техеран са съобщени нарушения на комуникациите и интернет
▶️70 000 резервисти на ЦАХАЛ са мобилизирани в Израел във връзка с иранската ракетна активност.
▶️Съобщава се за експлозии във военноморски обекти на САЩ в Бахрейн и в регионални бази в Катар и ОАЕ; системите "Пейтриът" са прихванали ракети над Катар.
▶️Иранските медии съобщават за удари по правителствена и военна инфраструктура, включително Министерството на правосъдието и района на президентския дворец в Техеран.
▶️Президентът Тръмп подчерта целта на САЩ да неутрализират иранските ракетни възможности, да унищожат техния флот и да предотвратят разработването на ядрено оръжие.
▶️Регионалното напрежение нараства, с експлозии в Рияд, Саудитска Арабия, и опасения, че Ливан може да бъде въвлечен в конфликта заради връзките на Хизбула с Иран.
НА ЖИВО (до 12:00ч):
- Първата вълна от съвместните удари на САЩ и Израел е била насочена към високопоставени ирански служители с цел „отрязване на главата“ на режима.
- Израелски източници съобщават за „голям успех“ при убийствата, като няколко високопоставени ирански лидери са били убити.
- Иран е уведомил Ирак, че възнамерява да удари американски военни бази в страната.
- Израел е призовал 70 000 резервисти на ЦАХАЛ, тъй като конфликтът с Иран ескалира.
- Бахрейн съобщава, че обслужващият център на Пета американска флота е бил ударен при ракетна атака.
- В Рияд, Саудитска Арабия, е бил чут взрив
- Страните от Залива, включително Катар, Кувейт и ОАЕ, затвориха своето въздушно пространство заради нарастващото напрежение.
- Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, критикува САЩ, като заяви, че ядрените преговори с Иран са били прикритие за военни действия. Той обвини Вашингтон, че използва преговорите като „прикриваща операция“ и твърди, че „никой не е искал да се споразумее за нищо“.
- Иран е ударил военното съоръжение на Военноморските сили на САЩ (Naval Support Activity) в Бахрейн, като на пристанището Мина Салман се съобщава за експлозии и много дим
- Експлозии са докладвани и в Бахрейн, Абу Даби (ОАЕ) и Катар, насочени към регионални военни обекти на САЩ. Министерството на вътрешните работи на Бахрейн издаде извънредно предупреждение, призовавайки гражданите да се укрият на безопасни места.
- Съобщава се за екзплозии в Риад, Саудитска Арабия
- Катар съветва всички жители да останат на закрито, далеч от военни обекти, чрез мобилни известия.
- Първоначални съобщения посочват експлозия в Кувейт
- Иран многократно отричаше, че преследва ядрено оръжие. Президентът Пезешкиан и заместник-външният министър Казем Гарабабади подчертаха, че Иран няма да инвестира в създаването на ядрени оръжия и ще продължи да подкрепя мирния ядрен енергиен сектор.
- Министерството на отбраната на Катар съобщава за прихващане на иранска ракета чрез система за противовъздушна отбрана "Пейтриът".
- Висш ирански служител предупреди, че всички американски и израелски активи в Близкия изток вече се считат за законни цели, добавяйки, че няма „червени линии“ и обещава неограничен отговор на съвместните удари на САЩ и Израел.
- Няколко авиокомпании спряха полетите си в региона: Wizz Air прекрати полети до Израел, Дубай, Абу Даби и Амман до 7 март; Lufthansa спря полети до Дубай, Тел Авив, Бейрут и Мускат; KLM анулира полети до Тел Авив; Oman Air спря полети до Багдад; Русия прекрати полети до Иран и Израел; Кувейт спря полети до Иран; Ирак затвори въздушното си пространство; Израел спря всички граждански полети.
- Хутите обявиха, че ще възобновят атаки върху корабоплаването в Червено море
- Реза Пахлави, син на последния ирански шах, твърди, че иранският режим се разпада, и заявява: „Много близо сме до окончателна победа. Искам да бъда до вас възможно най-скоро, за да можем заедно да възстановим и реконструираме Иран.“
- Ислямската революционна гвардия на Иран (IRGC) потвърждава, че е изстреляла ракети и дронове към Израел в отговор на ударите на САЩ и Израел. IRGC описва атаките като „първа вълна от широкомащабни ракетни и дронови удари“ срещу това, което нарича „окупираните територии.“
- Северен Израел беше разтърсен от експлозии, след като армията активира системите за противовъздушна отбрана, за да прихване приближаващи ирански ракети след съвместната ударна операция на САЩ и Израел срещу Иран. Няма потвърдени щети или жертви.
- Netblocks съобщава, че интернет връзката в части от Иран, включително Техеран, функционира на едва 54% от нормалното ниво
- Израелската армия потвърждава, че е изстреляна допълнителна серия ракети към Израел
- Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заявява, че атаките са предназначени да премахнат „екзистенциалната заплаха“ от Иран и подчертава, че съвместната операция на САЩ и Израел създава условия иранският народ да поеме контрола върху собственото си бъдеще, като похвали Тръмп за „историческото му лидерство“.
- Авиокомпаниите избягват иранското въздушно пространство след продължаващите атаки, което води до смущения в регионалните и международните полети.
- Анализатори посочват, че Съединените щати изглежда подготвят почвата за революция в Иран, този път чрез открити военни действия, а не чрез тайни операции, като президентът Тръмп признава възможността за жертви като част от конфликта.
- Иранските държавни медии съобщават, че Техеран се готви да „отмъсти“ на Израел, предупреждавайки за силен отговор.
- Израелската армия потвърждава, че ракети са били изстреляни от Иран към израелска територия, предизвиквайки сирени в няколко района. Властите призовават населението да следва инструкциите на Командването за защита на дома, докато израелските военновъздушни сили прихващат и атакуват приближаващите заплахи.
- Полският премиер Доналд Туск потвърждава, че полските граждани, включително служителите на посолството в Техеран, са в безопасност и че властите са подготвени за различни сценарии на фона на ескалиращия конфликт.
- Американски представител заяви, че Съединените щати планират продължителна военна операция срещу Иран, в рамките на поне няколко дни.
- В Ливан нараства загрижеността за възможна ескалация, след като израелската армия извърши въздушни удари в долината Бекаа, район, който страната смята за оперативна база на Хизбула. Ливанските власти се опасяват, че страната може да бъде въвлечена в по-широк конфликт между Израел, Иран и САЩ, предвид стратегическите връзки на Хизбула с Техеран.
- Все още няма официално изявление от иранското правителство, въпреки че агенция Фарс съобщава за удари в няколко града, включително Техеран, Ком и Исфахан, като целите са основни летища и районът на Пастьор близо до президентския дворец. Извършват се евакуации на ранени, но няма потвърждение за жертви сред високопоставени служители.
- Президентът Тръмп потвърди, че целта на САЩ е да унищожат ракетната програма на Иран, да анулират флота му и да предотвратят дестабилизацията на региона чрез проксита, като подчерта, че Иран никога няма да получи ядрено оръжие.
- Според източници, удари на САЩ може да са насочени към „обезглавяване“ на иранския режим, като се концентрират върху райони, където върховният лидер аятолах Али Хаменей може да се укрива, с цел отстраняване на ръководството и проверка на последствията. Някои държави предупредиха САЩ, посочвайки несигурността относно управлението след ударите.
- Критиците в движението MAGA на Тръмп определят атаката като „глупава чуждестранна война“ и предупреждават, че евентуални американски жертви могат да увеличат вътрешното напрежение върху президента, който се кандидатира с обещание за край на ненужните външни конфликти.
- Тръмп определи операцията като защитна мярка, заявявайки, че съвместните удари на САЩ и Израел са предназначени да отстранят „непосредствените заплахи“ от иранския режим и да защитят американския народ.
- Президентът Доналд Тръмп призна възможността за жертви, заявявайки, че такива загуби „често се случват по време на война“, но подчерта, че операцията е насочена към "осигуряване на бъдещето".
- Тръмп обяви, че САЩ ще унищожат ракетните способности на Иран, „разрушавайки ракетната им индустрия до основи“ и унищожавайки техния военноморски флот.
- Той подчерта, че операцията е част от мащабни и непрекъснати усилия за предотвратяване на заплахи от Иран, описван като „зла и радикална диктатура“, срещу Съединените щати.
- Тръмп обвини Иран, че се опитва да възстанови ядрената си програма и да разработи ракети с голям обсег, способни да достигнат американска територия.
- Той заяви, че дипломатическите усилия са се провалили, като посочи, че Иран „просто искаше да упражнява злото“ и е отказал сделка.
- Президентът подчерта, че САЩ повече няма да търпят „масовия терор“ на Иран, като обяви, че основните бойни операции срещу страната официално са започнали.
- Тръмп определи целта като защита на американския народ чрез отстраняване на непосредствените заплахи, идващи от иранския режим.
- Американски служител потвърди пред TWZ, че американските сили активно нанасят удари по Иран, включително координирани атаки от въздуха и морето.
- Иранската държавна медия IRNA изглежда е била хакната и е публикувала съдържание, наподобяващо антиправителствена пропаганда.
- Съобщава се, че изтребители са изстреляли ракети над Ирак преди минути.
- Израелски представител заяви, че са подготвени интензивни съвместни удари за първите четири дни, като предупреди, че Техеран „няма да изглежда същият на следващия ден“. Мобилните мрежи в множество райони на Техеран в момента не работят, което пречи на обажданията; възможни са и прекъсвания на интернет връзката.
- Експерти предполагат, че Израел е повлиял върху решението на САЩ да ударят Иран. Мехран Камрава, директор на отдел „Ирански изследвания“ в Арабския център за изследвания и политически анализи, посочи, че решителната позиция на Израел за саботиране на преговорите между САЩ и Иран е указал натиск върху президента Доналд Тръмп да разреши военни действия.
- Скорошните опити за предотвратяване на конфликта, включително разговори преди само два дни, посредничени от министъра на външните работи на Оман с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, не успяха да спрат конфронтацията.
- Въздушното пространство на Израел е затворено, а източници от сигурността потвърдиха, че Израел и САЩ са заключили, че няма останал път за дипломация, което е довело до настоящите удари.
- Съобщава се за експлозии в района на летище „Мехрабад“, както и около правителствени сгради и Министерството на правосъдието в Техеран.
- Израелският Channel 13 определя операцията като координиран удар между САЩ и Израел.
- Съобщава се и за взривове в Дамаск и в иранския град Кум, докато полетите над въздушното пространство на Ирак са преустановени.
- Втора вълна от експлозии разтърси Техеран, като първоначалните информации сочат възможни атаки в Керманшах и Исфахан.
- Иранските власти обявиха пълно затваряне на въздушното пространство на страната до второ нареждане.
- По местни данни сирени се чуват и в Доха, Катар.
- Американски представител заяви пред „Ал Джазира“, че се очаква ударите срещу Иран да бъдат мащабни.
- Ирански медии съобщиха за въздушни удари в Кум, Исфахан и Бушер.
- Един от ударите изглежда е насочен към район в близост до централата на Организацията за атомна енергия на Иран.
- Сирени за въздушна тревога звучат в цял Израел, като армията призова жителите да останат в близост до защитени помещения заради риск от изстрелване на ракети към страната.
- В изявление в Telegram израелската армия съобщи, че сирените са задействани, за да подготвят населението за възможни ракетни атаки.
- Властите преминаха от режим на „пълна активност“ към „жизненоважна дейност“, нареждайки затварянето на училищата, забрана на обществени събирания и спиране на повечето работни дейности, с изключение на критичните сектори.
- Посолството на САЩ в Катар разпореди на целия персонал да остане на място и призова американските граждани в страната да направят същото до второ нареждане след израелските удари по Иран.
- Американски представител потвържди, че военни удари на САЩ срещу Иран са в ход, което показва пряко участие на Вашингтон в операцията.
- Според The Wall Street Journal Съединените щати участват в атаката и извършват собствени удари съвместно с Израел.
- Ирански местни медии съобщиха, че въздушни удари са били насочени към президентската сграда и голям правителствен комплекс.
- Израел затвори въздушното си пространство за граждански полети, съобщи транспортният министър Мири Регев.
- В Техеран се чуват множество експлозии, включително в централната част на града, като над някои райони се издига дим. Кореспондент на „Ал Джазира“ съобщи за взривове в централни квартали, а иранските държавни медии потвърдиха няколко детонации.
- Според агенция Fars ракети са поразили райони около улиците „Университетска“ и „Джомхури“. По-късно се съобщи за нови експлозии в северния квартал „Сейед Хандан“, както и в района „Пастьор“, където свидетели са видяли изтребители над града. Жители на западен Техеран също съобщиха, че са чули поне два мощни взрива.
- Министърът на отбраната на Израел Израел Кац заявява, че страната е извършила „превантивен“ удар срещу Иран с цел неутрализиране на "възприемани заплахи". Израелският Channel 12 съобщи, че операцията се провежда съвместно със Съединените щати след седмици на засилено напрежение и военни разполагания в региона.
- В Израел е обявено национално извънредно положение заради очаквания за ответни действия. Властите предупреждават за възможни ирански контраатаки с дронове и балистични ракети.
- Израелските отбранителни сили задействаха сирени за въздушна тревога в цялата страна и изпратиха предварителни сигнали до мобилните телефони с инструкции гражданите да останат близо до защитени пространства. Военните определят мярката като превантивна подготовка на цивилното население.
- Наложена е временна забрана за учебни занятия, обществени събирания и повечето работни дейности, като изключения се допускат единствено за жизненоважните сектори. Въздушното пространство на Израел остава затворено до второ нареждане.
Ситуацията остава динамична и се очакват нови развития.
