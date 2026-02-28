  • Instagram
Бургас: +2 / +5
Пловдив: +3 / +7
Варна: +2 / +5
Сандански: +6 / +12
Русе: +1 / +6
Добрич: +1 / +4
Видин: +3 / +9
Плевен: +2 / +8
Велико Търново: +1 / +6
Смолян: -2 / +2
Кюстендил: +3 / +10
Стара Загора: +2 / +5

Лунен календар на покупките и спестяванията за март 2026 г.

Автор: NOVINITE.BG
За да носят купените стоки и услуги само удоволствие, си струва да се ориентирате по лунния календар.

Този лунен календар на покупките и парите за март 2026 година ще ви застрахова от разочарования и ще помогне за запазването на спестяванията ви.

1–2 март до 15:26 - Растяща Луна в Лъв

Благоприятен ден за откриване на всякакви сметки и капиталовложения. Растящата Луна в огнения Лъв покровителства покупки, които дават светлина, топлина и повишават социалния статус..

Подходящи покупки:

  • фенери, полилеи, стенни лампи
  • камини (газови, дървени, електрически)
  • дърва и въглища
  • отоплители, бойлери, водонагреватели
  • кухненски печки (микровълнови, газови, електрически)
  • грилове, барбекюта, мангали, пушилни
  • престижни аксесоари
  • делови костюми и сака
  • вечерни рокли и официални тоалети
  • брачни халки и сватбени дрехи
  • златни изделия

2 март от 15:26 - Растяща Луна в Дева

Ден с големи финансови предимства. Подходящ за инвестиции, натрупване на средства и внимателен избор на качествени вещи.

Подходящи покупки:

  • битова техника
  • дрехи от качествени материи (палта, якета, панталони, дънки)
  • Качествени обувки
  • стоки за градината
  • попълнения за домашната аптечка
  • лекарства по рецепта
  • средства за коса и нокти
  • канцеларски материали
  • ценни книжа и акции

3 март — Пълнолуние в Дева

Противоречив ден. Купувайте само битова химия.

3 - 4 март — Намаляваща Луна в Дева

Благоприятни са само покупки, свързани с чистотата и реда.

Подходящи покупки:

  • пералня, съдомиялна, прахосмукачка, ютия
  • препарати за почистване
  • хладилник, фризер
  • сушилка за дрехи
  • химическо чистене

5–6 март - Намаляваща Луна във Везни

Не е време за откриване на сметки. Подходящо за придобиване на предмети на изкуството и естетиката.

Подходящи покупки:

  • услуги на художници и интериорни дизайнери
  • поръчки по каталози на предмети на изкуството и интериора
  • бижутерия и аксесоари за коса
  • любими парфюми
  • покупка/продажба на произведения на изкуството
  • продукти за любими ястия
  • сладкиши (няма да се отразят на теглото)
  • вина от известни марки

7–9 март до 18:35 - Намаляваща Луна в Скорпион

Най-лошите дни за сделки и инвестиции. Подходящи са само определени покупки.

Подходящи покупки:

  • строителни и ремонтни материали
  • лечебни билки
  • лекарства
  • талисмани и амулети
  • еротично бельо
  • предмети за духовни практики
  • книги (кримки, психология, езотерика)

9 март от 18:35, 10–11 март — Намаляваща Луна в Стрелец

Подходящо за уреждане на кредити и подготовка за пътувания.

Подходящи покупки:

  • билети за пътуване
  • горещи оферти за екскурзии
  • горива, масла, антифриз
  • учебни и помощни материали за изучаване на чужди езици
  • книги за чужди култури и държави
  • учебници и научно-популярни книги
  • услуги на преподаватели

12–14 март до 18:24 — Намаляваща Луна в Козирог

Не са подходящи покупки на краткотрайни и бързо износващи сестоки.

Подходящо за:

  • плащне на лихви по кредити
  • юридически услуги
  • сделки с недвижими имоти (за предпочитане само аванса)

14 март от 18:24, 15–16 март - Намалявща Луна във Водолей

Не се препоръчва покупка на дрехи извън обичайния стил.

Подходящи покупки:

  • вентилатори и климатици
  • билети за шоу и развлечения
  • празнични стоки (балони, фойерверки, гирлянди, опаковки)

17–18 март - Намалявща Луна в Риби

Не е подходящо време за големи разходи, сделки и покупки. Не бива да се откриват разплащателни и спестовни сметки, нито да се правят вложения за бъдещето. Купените вещи няма да издържат дълго, хранителните продукти ще се развалят бързо, а лечебната козметика и медицинските препарати няма да бъдат ефективни.

19 март - Новолуние в Риби

Не се препоръчват никакви покупки! Вещите, купени в този ден, няма да се отличават с добро качество и практичност. Затова не е препоръчително да се планират разходи.

19 март от 07:18, 20 март — Растяща Луна в Овен

Ден на импулсивния купувач, много промоции и бързи доставки. Подходящ за определени стоки.

Подходящи покупки:

  • ножове и точила
  • инструменти (дрелки, отвертки, чукове, триони)
  • автоаксесоари
  • туристическо и военно оборудване
  • ловно оръжие
  • спортни принадлежности
  • метални кухненски съдове
  • месомелачки, рендета, резачки
  • шапки, бейзболни шапки, барети, панами

21–22 март - Растяща Луна в Телец

Актуални дни за откриване на спестовни сметки, за спестявания и влогове. Също толкова благоприятни са разходите за вещи, съчетаващи едновременно естетика и практичност.

Подходящи покупки:

  • връхни дрехи
  • обувки
  • мека и комфортна мебел
  • градински декор
  • мебели за вилата
  • разсад и семена
  • козметика и парфюмерия
  • деликатеси

23–25 март до 13:30 - Растяща Луна в Близнаци

В тези дни се засилва деловата и финансовата активност във всички сфери. Разплащанията се извършват по‑бързо, а покупките рядко водят до разочарования.

Подходящи покупки:

  • телефони, компютри, лаптопи, дронове, интернет услуги
  • аудио-видео техника
  • автомобилни аларми
  • велосипеди, мотори, автомобили
  • обяви за покупка/продажба
  • туристически пакети
  • самолетни билети
  • информационни и консултантски услуги
  • папагал! Ще бъде много умен и бързо ще проговори

25 март от 13:30, 26–27 март - Растяща Луна в Рак

При Луна в Рак хората стават по-чувствителни и по-лесно се поддават на внушения. През това време си струва да се въздържате от разходи за стоки с агресивна реклама. Благоприятна е покупката на вещи за домашен комфорт и уют.

Подходящи покупки:

  • удобни дрехи от естествени материи
  • пухкави домашни любимци (котка, чинчила, заек, видра, пор)
  • сребърни украшения с камъни
  • вани (чугунени, стоманени, акрилни, керамични)
  • продукти за баня
  • чаши, сервизи, посуда
  • филтри за вода
  • завеси, тюл, спално бельо
  • антиквариат
  • карти Таро и езотерични инструменти

28–29 март — Растяща Луна в Лъв

Същото влияние като в началото на месеца. Благоприятни дни за откриване на всякакви сметки и капиталовложения. Растящата Луна в огнения Лъв покровителства покупки, които дават светлина, топлина и повишават социалния статус.

Подходящи покупки:

  • фенери, полилеи, стенни лампи
  • камини (газови, дървени, електрически)
  • дърва и въглища
  • отоплители, бойлери, водонагреватели
  • кухненски печки и котлони (микровълнови, газови, електрически)
  • грилове, барбекюта, тостери и др. подобни
  • престижни аксесоари
  • делови костюми и сака
  • вечерни рокли и официални тоалети
  • брачни халки и сватбени дрехи
  • златни изделия

30–31 март - Растяща Луна в Дева

Мощната нарастваща Луна в земен знак дава големи предимства. Прави влоговете и капиталовложенията по-печеливши. Помага да се започне натрупване на пари. Намалява рисковете при оформянето на големи сделки. Изостря вниманието и критичността при избора на стоки. Повишава срока на експлоатация на купените вещи. Затова времето е подходящо за дълготайни инвестиции, качествени и скъпи вещи.

Подходящи покупки:

  • битова техника
  • качествени дрехи
  • обувки
  • градински стоки
  • хрантиелни добавки и витамини
  • лекарства по рецепта
  • средства за коса и нокти
  • канцеларски материали
  • ценни книжа и акции

Коментирай

