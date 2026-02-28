Лунен календар на покупките и спестяванията за март 2026 г.
За да носят купените стоки и услуги само удоволствие, си струва да се ориентирате по лунния календар.
Този лунен календар на покупките и парите за март 2026 година ще ви застрахова от разочарования и ще помогне за запазването на спестяванията ви.
1–2 март до 15:26 - Растяща Луна в Лъв
Благоприятен ден за откриване на всякакви сметки и капиталовложения. Растящата Луна в огнения Лъв покровителства покупки, които дават светлина, топлина и повишават социалния статус..
Подходящи покупки:
- фенери, полилеи, стенни лампи
- камини (газови, дървени, електрически)
- дърва и въглища
- отоплители, бойлери, водонагреватели
- кухненски печки (микровълнови, газови, електрически)
- грилове, барбекюта, мангали, пушилни
- престижни аксесоари
- делови костюми и сака
- вечерни рокли и официални тоалети
- брачни халки и сватбени дрехи
- златни изделия
2 март от 15:26 - Растяща Луна в Дева
Ден с големи финансови предимства. Подходящ за инвестиции, натрупване на средства и внимателен избор на качествени вещи.
Подходящи покупки:
- битова техника
- дрехи от качествени материи (палта, якета, панталони, дънки)
- Качествени обувки
- стоки за градината
- попълнения за домашната аптечка
- лекарства по рецепта
- средства за коса и нокти
- канцеларски материали
- ценни книжа и акции
3 март — Пълнолуние в Дева
Противоречив ден. Купувайте само битова химия.
3 - 4 март — Намаляваща Луна в Дева
Благоприятни са само покупки, свързани с чистотата и реда.
Подходящи покупки:
- пералня, съдомиялна, прахосмукачка, ютия
- препарати за почистване
- хладилник, фризер
- сушилка за дрехи
- химическо чистене
5–6 март - Намаляваща Луна във Везни
Не е време за откриване на сметки. Подходящо за придобиване на предмети на изкуството и естетиката.
Подходящи покупки:
- услуги на художници и интериорни дизайнери
- поръчки по каталози на предмети на изкуството и интериора
- бижутерия и аксесоари за коса
- любими парфюми
- покупка/продажба на произведения на изкуството
- продукти за любими ястия
- сладкиши (няма да се отразят на теглото)
- вина от известни марки
7–9 март до 18:35 - Намаляваща Луна в Скорпион
Най-лошите дни за сделки и инвестиции. Подходящи са само определени покупки.
Подходящи покупки:
- строителни и ремонтни материали
- лечебни билки
- лекарства
- талисмани и амулети
- еротично бельо
- предмети за духовни практики
- книги (кримки, психология, езотерика)
9 март от 18:35, 10–11 март — Намаляваща Луна в Стрелец
Подходящо за уреждане на кредити и подготовка за пътувания.
Подходящи покупки:
- билети за пътуване
- горещи оферти за екскурзии
- горива, масла, антифриз
- учебни и помощни материали за изучаване на чужди езици
- книги за чужди култури и държави
- учебници и научно-популярни книги
- услуги на преподаватели
12–14 март до 18:24 — Намаляваща Луна в Козирог
Не са подходящи покупки на краткотрайни и бързо износващи сестоки.
Подходящо за:
- плащне на лихви по кредити
- юридически услуги
- сделки с недвижими имоти (за предпочитане само аванса)
14 март от 18:24, 15–16 март - Намалявща Луна във Водолей
Не се препоръчва покупка на дрехи извън обичайния стил.
Подходящи покупки:
- вентилатори и климатици
- билети за шоу и развлечения
- празнични стоки (балони, фойерверки, гирлянди, опаковки)
17–18 март - Намалявща Луна в Риби
Не е подходящо време за големи разходи, сделки и покупки. Не бива да се откриват разплащателни и спестовни сметки, нито да се правят вложения за бъдещето. Купените вещи няма да издържат дълго, хранителните продукти ще се развалят бързо, а лечебната козметика и медицинските препарати няма да бъдат ефективни.
19 март - Новолуние в Риби
Не се препоръчват никакви покупки! Вещите, купени в този ден, няма да се отличават с добро качество и практичност. Затова не е препоръчително да се планират разходи.
19 март от 07:18, 20 март — Растяща Луна в Овен
Ден на импулсивния купувач, много промоции и бързи доставки. Подходящ за определени стоки.
Подходящи покупки:
- ножове и точила
- инструменти (дрелки, отвертки, чукове, триони)
- автоаксесоари
- туристическо и военно оборудване
- ловно оръжие
- спортни принадлежности
- метални кухненски съдове
- месомелачки, рендета, резачки
- шапки, бейзболни шапки, барети, панами
21–22 март - Растяща Луна в Телец
Актуални дни за откриване на спестовни сметки, за спестявания и влогове. Също толкова благоприятни са разходите за вещи, съчетаващи едновременно естетика и практичност.
Подходящи покупки:
- връхни дрехи
- обувки
- мека и комфортна мебел
- градински декор
- мебели за вилата
- разсад и семена
- козметика и парфюмерия
- деликатеси
23–25 март до 13:30 - Растяща Луна в Близнаци
В тези дни се засилва деловата и финансовата активност във всички сфери. Разплащанията се извършват по‑бързо, а покупките рядко водят до разочарования.
Подходящи покупки:
- телефони, компютри, лаптопи, дронове, интернет услуги
- аудио-видео техника
- автомобилни аларми
- велосипеди, мотори, автомобили
- обяви за покупка/продажба
- туристически пакети
- самолетни билети
- информационни и консултантски услуги
- папагал! Ще бъде много умен и бързо ще проговори
25 март от 13:30, 26–27 март - Растяща Луна в Рак
При Луна в Рак хората стават по-чувствителни и по-лесно се поддават на внушения. През това време си струва да се въздържате от разходи за стоки с агресивна реклама. Благоприятна е покупката на вещи за домашен комфорт и уют.
Подходящи покупки:
- удобни дрехи от естествени материи
- пухкави домашни любимци (котка, чинчила, заек, видра, пор)
- сребърни украшения с камъни
- вани (чугунени, стоманени, акрилни, керамични)
- продукти за баня
- чаши, сервизи, посуда
- филтри за вода
- завеси, тюл, спално бельо
- антиквариат
- карти Таро и езотерични инструменти
28–29 март — Растяща Луна в Лъв
Същото влияние като в началото на месеца. Благоприятни дни за откриване на всякакви сметки и капиталовложения. Растящата Луна в огнения Лъв покровителства покупки, които дават светлина, топлина и повишават социалния статус.
Подходящи покупки:
- фенери, полилеи, стенни лампи
- камини (газови, дървени, електрически)
- дърва и въглища
- отоплители, бойлери, водонагреватели
- кухненски печки и котлони (микровълнови, газови, електрически)
- грилове, барбекюта, тостери и др. подобни
- престижни аксесоари
- делови костюми и сака
- вечерни рокли и официални тоалети
- брачни халки и сватбени дрехи
- златни изделия
30–31 март - Растяща Луна в Дева
Мощната нарастваща Луна в земен знак дава големи предимства. Прави влоговете и капиталовложенията по-печеливши. Помага да се започне натрупване на пари. Намалява рисковете при оформянето на големи сделки. Изостря вниманието и критичността при избора на стоки. Повишава срока на експлоатация на купените вещи. Затова времето е подходящо за дълготайни инвестиции, качествени и скъпи вещи.
Подходящи покупки:
- битова техника
- качествени дрехи
- обувки
- градински стоки
- хрантиелни добавки и витамини
- лекарства по рецепта
- средства за коса и нокти
- канцеларски материали
- ценни книжа и акции
