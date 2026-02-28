Лунен календар на покупките и спестяванията за март 2026 г.

За да носят купените стоки и услуги само удоволствие, си струва да се ориентирате по лунния календар.

Този лунен календар на покупките и парите за март 2026 година ще ви застрахова от разочарования и ще помогне за запазването на спестяванията ви.

1–2 март до 15:26 - Растяща Луна в Лъв

Благоприятен ден за откриване на всякакви сметки и капиталовложения. Растящата Луна в огнения Лъв покровителства покупки, които дават светлина, топлина и повишават социалния статус..

Подходящи покупки:

фенери, полилеи, стенни лампи

камини (газови, дървени, електрически)

дърва и въглища

отоплители, бойлери, водонагреватели

кухненски печки (микровълнови, газови, електрически)

грилове, барбекюта, мангали, пушилни

престижни аксесоари

делови костюми и сака

вечерни рокли и официални тоалети

брачни халки и сватбени дрехи

златни изделия

2 март от 15:26 - Растяща Луна в Дева

Ден с големи финансови предимства. Подходящ за инвестиции, натрупване на средства и внимателен избор на качествени вещи.

Подходящи покупки:

битова техника

дрехи от качествени материи (палта, якета, панталони, дънки)

Качествени обувки

стоки за градината

попълнения за домашната аптечка

лекарства по рецепта

средства за коса и нокти

канцеларски материали

ценни книжа и акции

3 март — Пълнолуние в Дева

Противоречив ден. Купувайте само битова химия.

3 - 4 март — Намаляваща Луна в Дева

Благоприятни са само покупки, свързани с чистотата и реда.

Подходящи покупки:

пералня, съдомиялна, прахосмукачка, ютия

препарати за почистване

хладилник, фризер

сушилка за дрехи

химическо чистене

5–6 март - Намаляваща Луна във Везни

Не е време за откриване на сметки. Подходящо за придобиване на предмети на изкуството и естетиката.

Подходящи покупки:

услуги на художници и интериорни дизайнери

поръчки по каталози на предмети на изкуството и интериора

бижутерия и аксесоари за коса

любими парфюми

покупка/продажба на произведения на изкуството

продукти за любими ястия

сладкиши (няма да се отразят на теглото)

вина от известни марки

7–9 март до 18:35 - Намаляваща Луна в Скорпион

Най-лошите дни за сделки и инвестиции. Подходящи са само определени покупки.

Подходящи покупки:

строителни и ремонтни материали

лечебни билки

лекарства

талисмани и амулети

еротично бельо

предмети за духовни практики

книги (кримки, психология, езотерика)

9 март от 18:35, 10–11 март — Намаляваща Луна в Стрелец

Подходящо за уреждане на кредити и подготовка за пътувания.

Подходящи покупки:

билети за пътуване

горещи оферти за екскурзии

горива, масла, антифриз

учебни и помощни материали за изучаване на чужди езици

книги за чужди култури и държави

учебници и научно-популярни книги

услуги на преподаватели

12–14 март до 18:24 — Намаляваща Луна в Козирог

Не са подходящи покупки на краткотрайни и бързо износващи сестоки.

Подходящо за:

плащне на лихви по кредити

юридически услуги

сделки с недвижими имоти (за предпочитане само аванса)

14 март от 18:24, 15–16 март - Намалявща Луна във Водолей

Не се препоръчва покупка на дрехи извън обичайния стил.

Подходящи покупки:

вентилатори и климатици

билети за шоу и развлечения

празнични стоки (балони, фойерверки, гирлянди, опаковки)

17–18 март - Намалявща Луна в Риби

Не е подходящо време за големи разходи, сделки и покупки. Не бива да се откриват разплащателни и спестовни сметки, нито да се правят вложения за бъдещето. Купените вещи няма да издържат дълго, хранителните продукти ще се развалят бързо, а лечебната козметика и медицинските препарати няма да бъдат ефективни.

19 март - Новолуние в Риби

Не се препоръчват никакви покупки! Вещите, купени в този ден, няма да се отличават с добро качество и практичност. Затова не е препоръчително да се планират разходи.

19 март от 07:18, 20 март — Растяща Луна в Овен

Ден на импулсивния купувач, много промоции и бързи доставки. Подходящ за определени стоки.

Подходящи покупки:

ножове и точила

инструменти (дрелки, отвертки, чукове, триони)

автоаксесоари

туристическо и военно оборудване

ловно оръжие

спортни принадлежности

метални кухненски съдове

месомелачки, рендета, резачки

шапки, бейзболни шапки, барети, панами

21–22 март - Растяща Луна в Телец

Актуални дни за откриване на спестовни сметки, за спестявания и влогове. Също толкова благоприятни са разходите за вещи, съчетаващи едновременно естетика и практичност.

Подходящи покупки:

връхни дрехи

обувки

мека и комфортна мебел

градински декор

мебели за вилата

разсад и семена

козметика и парфюмерия

деликатеси

23–25 март до 13:30 - Растяща Луна в Близнаци

В тези дни се засилва деловата и финансовата активност във всички сфери. Разплащанията се извършват по‑бързо, а покупките рядко водят до разочарования.

Подходящи покупки:

телефони, компютри, лаптопи, дронове, интернет услуги

аудио-видео техника

автомобилни аларми

велосипеди, мотори, автомобили

обяви за покупка/продажба

туристически пакети

самолетни билети

информационни и консултантски услуги

папагал! Ще бъде много умен и бързо ще проговори

25 март от 13:30, 26–27 март - Растяща Луна в Рак

При Луна в Рак хората стават по-чувствителни и по-лесно се поддават на внушения. През това време си струва да се въздържате от разходи за стоки с агресивна реклама. Благоприятна е покупката на вещи за домашен комфорт и уют.

Подходящи покупки:

удобни дрехи от естествени материи

пухкави домашни любимци (котка, чинчила, заек, видра, пор)

сребърни украшения с камъни

вани (чугунени, стоманени, акрилни, керамични)

продукти за баня

чаши, сервизи, посуда

филтри за вода

завеси, тюл, спално бельо

антиквариат

карти Таро и езотерични инструменти

28–29 март — Растяща Луна в Лъв

Същото влияние като в началото на месеца. Благоприятни дни за откриване на всякакви сметки и капиталовложения. Растящата Луна в огнения Лъв покровителства покупки, които дават светлина, топлина и повишават социалния статус.

30–31 март - Растяща Луна в Дева

Мощната нарастваща Луна в земен знак дава големи предимства. Прави влоговете и капиталовложенията по-печеливши. Помага да се започне натрупване на пари. Намалява рисковете при оформянето на големи сделки. Изостря вниманието и критичността при избора на стоки. Повишава срока на експлоатация на купените вещи. Затова времето е подходящо за дълготайни инвестиции, качествени и скъпи вещи.

